S.A. 17 aprile 2024 Ipsar Alghero: raccolta fondi per la Caritas Si conclude il progetto Caritas “Diamo una mano” che ha consentito la collaborazione degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Alghero con la Caritas Diocesana Alghero-Bosa



ALGHERO - L’Istituto Alberghiero di Alghero conclude il progetto Caritas “Diamo una mano” che ha consentito la collaborazione degli alunni dell’Istituto Alberghiero di Alghero con la Caritas Diocesana Alghero-Bosa. L’attività, inquadrata nei percorsi PCTO, si è svolta durante l’intero anno scolastico con l’approvazione del direttore della Caritas Diocesana, Diacono Franco Deiana. Il servizio mensa offerto dalla Caritas si basa sul principio più semplice e diretto della solidarietà e dell’accoglienza: cucinare per gli altri, condividere e ospitare sono valori antichi e diffusi in tutte le culture del mondo.



«La scuola - dichiara il dirigente Scolastico Vincenzo Scanu ha fatto propri questi principi e ha ritenuto importante dare ai propri alunni l’opportunità di conoscere il mondo del volontariato, offrendo loro nuovi stimoli culturali, ampliando la visione dell’attuale società civile, educando all’osservanza delle regole, alla legalità e al rispetto delle differenti culture che rendono sempre più complesso e articolato il mondo del lavoro».



La conclusione del progetto è stata preceduta da un incontro conviviale di raccolta fondi fortemente voluto dal Prof. Ermanno Pirinu, responsabile del progetto, tenutosi lo scorso mese di marzo nei locali dell’Istituto Alberghiero, e realizzato grazie alla collaborazione del personale della scuola ed al prezioso supporto degli chef Cristiano Andreini, Antonio Demontis, Salvatore Fortunato e delle Aziende Accademia Olearia Fois e Cantine Santa Maria La Palma che da sempre costituiscono un valido ausilio per le iniziative scolastiche. Durante la cerimonia il direttore della Caritas Diocesana ha voluto personalmente elogiare gli alunni coinvolti e ha ricevuto dal dirigente Scolastico le somme raccolte dall’Istituto.



Nella foto: la consegna dell'assegno dopo la raccolta fondi