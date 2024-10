Cor 20 aprile 2024 Alghero in House rilancio da 2,1 milioni Ieri il vie libera definitivo alla variazione al bilancio che garantirà continuità alla società partecipata dal Comune di Alghero nel campo delle manutenzioni e verde: sbloccati 2,1 milioni di euro



ALGHERO - Come programmato dalla giunta guidata dal sindaco Mario Conoci e decisivo all'unanimità dal Consiglio comunale nei mesi scorsi, dopo la recente approvazione del Rendiconto economico-finanziario del 2023, l'Aula nella seduta di ieri (venerdì) ha licenziato positivamente con i voti unanimi di tutti i consiglieri presenti, la variazione che destina al "Progetto Verde" della società Alghero in House circa 2,1 milioni di euro che garantiranno la piena operatività societaria per il prossimo triennio. Si procederà così alla firma nel nuovo contratto di servizio e all'espletamento dei concorsi per dotare la società di personale stabile. Un risultato decisamente importante per l'intera collettività - è stato precisato in Consiglio - che assicura la prosecuzione delle attività di manutenzione e la corretta gestione del patrimonio verde cittadino, oltre a garantire il lavoro stabile a decine di operatori di settore.