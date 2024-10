Cor 23 aprile 2024 Consiglio: Frau e Salaris vicepresidenti I Questori sono Antonio Solinas, Pd, con 47 voti, Giuseppe Dessena, Alleanza Verdi e Sinistra, con 28 voti, e Gianluigi Rubiu, Alleanza Sardegna-PLI, con 27 voti. L´Aula ha, infine, eletto come Segretario Emanuele Matta



CAGLIARI - Il Consiglio regionale, nella seduta di oggi, la seconda della XVII legislatura, ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza. I vice presidenti sono Giuseppe Frau, Uniti per Alessandra Todde, con 35 voti, e Aldo Salaris, Riformatori, con 22 voti. I Questori sono Antonio Solinas, Pd, con 47 voti, Giuseppe Dessena, Alleanza Verdi e Sinistra, con 28 voti, e Gianluigi Rubiu, Alleanza Sardegna-PLI, con 27 voti. L'Aula ha, infine, eletto come Segretario Emanuele Matta, M5S, con 26 voti. In apertura di seduta il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha ricordato l'ex consigliera ed ex vice presidente del Consiglio regionale, Linetta Serri, mancata qualche giorno fa. Il presidente ha convocato il Consiglio a domicilio.