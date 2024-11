Cor 2 maggio 2024 Il campione Achenza all´Istituto Agioy L’evento, organizzato dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa sociale Altri Colori, nell’ambito del servizio di assistenza specialistica scolastica per il secondo ciclo di istruzione



SASSARI - Emozione e grande partecipazione all’incontro con il campione paralimpico Giovanni Achenza, tenutosi il 24 aprile 2024 presso l’istituto Industriale “Agioy” di Sassari. L’evento, organizzato dal Consorzio Parsifal e dalla Cooperativa sociale Altri Colori, nell’ambito del servizio di assistenza specialistica scolastica per il secondo ciclo di istruzione di cui, da gennaio, hanno assunto la gestione in appalto per la Provincia di Sassari, è il primo di una serie di conferenze sul tema dell’Inclusione attraverso lo Sport che si terranno presso gli istituti superiori del territorio.



«Sono felice di poter raccontare la mia storia: lo sport mi ha offerto una differente prospettiva sulla vita, insegnandomi ad affrontare le delusioni, stimolando in me le energie per superare gli ostacoli, anche interiori, permettendomi di conquistare obiettivi più costruttivi». Queste le parole appassionate dell’atleta sardo con cui ha rivolto l’invito ai giovani studenti presenti nell’alula magna dell’Angioy a costruire relazioni di squadra, perché «si vince se si è in grado di contare non gli uni sugli altri, ma gli uni per gli altri».



Questo appuntamento ed i prossimi che si terranno nel mese di maggio e giugno in altri istituti scolastici, così come le ulteriori iniziative tra cui: le attività propedeutiche al tennis, sempre sul binomio sport-disabilità , ma anche la pratica di pet therapy; i laboratori di artigianato e manualità; gli interventi di orientamento; gli stage e tirocini formativi; la consulenza dell’Agenzia per la Vita Indipendente; le esperienze di alternanza scuola-lavoro e tanto altro costituiscono l’ampia offerta di proposte aggiuntive che il Consorzio Parsifal ha elaborato secondo i principi di inclusione del dettato normativo, prontamente recepiti dalla Provincia di Sassari nell’organizzazione del Servizio.



Si tratta di percorsi concreti di inclusione, pensati in continuità dal PEI al Progetto di vita dell’alunno, realizzati in collaborazione con enti ed organizzazioni del territorio provinciale (Tennis Club Porto Torres, Circolo Tennis Castelsardo, ASD Tennis Club Ittiri, Mondo Bau, Officine Condivise, ITS Academy, ASPAL, Coop. Funtana), offerti gratuitamente dal Consorzio Parsifal all’utenza del Servizio di Assistenza Specialistica scolastica in accordo e su impegno con la Provincia di Sassari – Settore Istruzione.