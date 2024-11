G.P. 4 maggio 2024 Ceramica artigianale, nuovi talenti



Un settore che in Sardegna vuol dire centodiciotto realtà e duecento addetti. L'Isola, con questi numeri, si classifica al nono posto in Italia per consistenza del comparto che al primo posto vede la Sicilia con 484 realtà, seguita dalla Campania con 433, mentre è al primo posto come incidenza delle imprese artigiane • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat