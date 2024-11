Cor 21 maggio 2024 Ad Alghero premi e titoli nazionali Aci Sport Il mondo dell´automobilismo sardo si prepara per l´evento più atteso da tutti i piloti: le Premiazione dei Campionati Regionali 2023 e la consegna dei Titoli Nazionali Aci Sport. Alghero sarà per una serata la capitale dello sport e dell´eccellenza sportiva regionale/nazionale dell’Automobilismo



ALGHERO - L'appuntamento è fissato per venerdì 31 maggio alle ore 17.30 presso “Casa ACI” del Rally Italia Sardegna, nel parco assistenza di Alghero. La serata avrà inizio con la consegna dei riconoscimenti per i Campioni di Slalom, Salita e Karting. I vincitori di queste competizioni avranno l'opportunità di salire sul palco e ricevere il meritato premio per il loro impegno e la loro bravura dimostrata durante tutta la stagione 2023. Alle ore 19.00 sarà invece la volta dei Campioni di Rally, Rally Storici e Regolarità.



Anche in questo caso, i piloti e i navigatori riceveranno l'ambito titolo regionale/nazionale e saranno celebrati davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavori, provenienti da tutta Italia. La serata sarà presentata da due volti noti del mondo dell'automobilismo: Camilla Ronchi e Tommy Rossi, pronti a condurre una serata all'insegna dell'emozione e del divertimento tra veri appassionati dell’automobilismo.



La premiazione dei Campionati Regionali 2023 e la consegna dei Titoli Nazionali Aci Sport si preannuncia dunque come un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di motori, pronti a celebrare i campioni delle diverse discipline e a dare il giusto risalto al duro lavoro e alla determinazione che caratterizzano il mondo delle corse su strada. Non mancheranno i vertici ACI dell’Automobilismo nazionale, in primis il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, il neo Presidente di ACI Sport spa, Giulio Pes di San Vittorio, il Delegato/Fiduciario Aci Sport Sardegna, Giuseppe Pirisinu, e i Presidenti degli AC regionali.