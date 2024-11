S.A. 22 maggio 2024 Comunità energetica: seminario e laboratori a Sassari A seguire quattro laboratori operativi, che si svolgeranno nei mesi successivi. I laboratori sono progettati per offrire strumenti e assistenza tecnica, tanto dal punto di vista amministrativo quanto tecnico e tecnologico, agli operatori pubblici e privati interessati a sviluppare una Comunità Energetica



SASSARI - La Camera di Commercio sta programmando una serie di incontri operativi per dare risposte concrete agli imprenditori che intendono raccogliere l'opportunità di partecipare alle Comunità Energetiche. Prosegue l'azione camerale per l' aggiornamento sul tema delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) svolto fino ad oggi attraverso lo sportello Energia. In questo ambito operativo rientra il Seminario di avvio sul tema "Processo di Costituzione delle Comunità Energetiche", che si terrà giovedì 23 maggio alle 9,30 nella sede camerale di via Roma.



Il Seminario prenderà avvio con la presentazione dell’analisi dello scenario nazionale e regionale e delle prime esperienze in corso di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Successivamente saranno introdotti i temi oggetto di approfondimento dei quattro laboratori operativi, che si svolgeranno nei mesi successivi. I laboratori sono progettati per offrire strumenti e assistenza tecnica, tanto dal punto di vista amministrativo quanto tecnico e tecnologico, agli operatori pubblici e privati interessati a sviluppare una Comunità Energetica.



Con l'obiettivo di garantire un approccio pratico e operativo al percorso laboratoriale, il numero di partecipanti sarà limitato. Le iscrizioni saranno aperte il 23 maggio in occasione del Seminario di Apertura. I laboratori si terranno nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre.

La finalità degli incontri è quella di facilitare e supportare le imprese, le amministrazioni locali, i professionisti, gli enti del terzo settore e i soggetti interessati nel processo di costituzione e gestione delle Comunità Energetiche, nel rispetto di una transizione energetica sostenibile e inclusiva.