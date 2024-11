G.P. 22 maggio 2024 "Einstein Telescope”, progetto strategico per la Sardegna



Piena sinergia tra Regione Sardegna e Governo per la ricerca: "Einstein Telescope”: confronto tra Bernini e Todde. Progetto strategico per Italia e Sardegna. Presidente della Regione Todde a colloquio con la ministra Anna Maria Bernini. "Sos Enattos" rappresenta una priorità assoluta Piena sinergia tra Regione Sardegna e Governo per la ricerca: "Einstein Telescope”: confronto tra Bernini e Todde. Progetto strategico per Italia e Sardegna. Presidente della Regione Todde a colloquio con la ministra Anna Maria Bernini. "Sos Enattos" rappresenta una priorità assoluta • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat