S.A. 22 maggio 2024 Intercultura festeggia 7 studentesse ad Alghero Il giorno 20 maggio 2024 ad Alghero, presso l’ufficio del sindaco, si è svolta la cerimonia di premiazione delle 7 ragazze di Alghero vincitrici del concorso Intercultura. In tutt’Italia 1.800 studenti adolescenti in partenza per più di 50 paesi nel mondo



ALGHERO - La globalizzazione è entrata nelle case e nelle vite di tutti noi dal punto di vista culturale, sociale, economico, contribuendo a sviluppare una società sempre più complessa e interdipendente. Il 44% del campione intervistato ritiene che la globalizzazione avrà effetti positivi per il nostro Paese. In generale, i vantaggi di vivere in una società sempre più ibrida e multiculturale vengono riconosciuti (65%) soprattutto dai più giovani: il 74% dei 16-24enni ritiene infatti che i benefici del processo supereranno o saranno uguali ai rischi. Il 77% degli italiani ritiene inoltre che è necessario sviluppare competenze interculturali per gestire al meglio le complessità della società moderna. Lo sanno bene i quasi 1.800 studenti che hanno vinto il concorso di Intercultura e che partiranno questa estate per un’esperienza di vita e di studio in uno dei 60 Paesi dove l’Associazione di volontariato sviluppa i suoi programmi. Questi adolescenti hanno partecipato alle selezioni, si sono raccontati, si sono descritti, hanno raccolto tutti i documenti per richiedere una borsa di studio. E finalmente, dopo alcune interminabili settimane di attesa, hanno ricevuto la tanto agognata risposta di assegnazione del programma. E sono pronti a partire per vivere un’esperienza dall’alto potenziale formativo.



Le 7 studentesse algheresi sono nel pieno di una delle fasi più belle precedenti alla loro partenza: la preparazione con i volontari della nostra Città, per arrivare pronte a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero. Si tratta di: Nicole Bebbu, studentessa di Scienze Umane, vincitrice della Borsa di Studio messa disposizione dal Comune di Alghero, che andrà per un anno in Grecia, Chiara Piras, del Liceo Scientifico, anche lei vincitrice della Borsa Comunale, che andrà per un anno negli Stati Uniti d’America, e poi Violante Carboni e Erika Marras, del Classico, che andranno rispettivamente negli Stati Uniti e in Finlandia per un anno, Matilda Nuvoli, dello Scientifico, che invece passerà 6 mesi in Perù, Beatrice Piu, di Scienze Umane, che studierà un anno in Argentina e infine Beatrice Soggiu, del Liceo Artistico, che vivrà la sua esperienza annuale in Thailandia. Quasi tutte le ragazze (6 su 7) partiranno grazie a una borsa di studio offerta da Intercultura, anche grazie al sostegno di aziende, fondazioni ed enti, tra cui, come accennato, anche il Comune di Alghero.



Le studentesse sono state invitate il 20 maggio a partecipare a un altro momento molto emozionante che le ha viste coinvolte insieme alle proprie famiglie: presso l’Ufficio del Sindaco in Piazza Porta Terra, hanno ricevuto la pergamena attestante la vincita del programma. Hanno presenziato all'evento il sindaco Mario Conoci e l’Assessore Alessandro Cocco, oltre ai volontari di Intercultura Claudio Cabras, Laura Demelas e Claudia Marceddu. In un contesto internazionale sempre più complesso e difficile come quello di oggi, Intercultura percepisce come essenziale il proprio intervento nel farsi promotrice dell’educazione alla pace, stimolando il dialogo e la comprensione tra i popoli. Rispetto, inclusione, diversità sono tra i valori sui quali vogliamo attivare la partecipazione dei giovani per costruire un mondo migliore, più equo e senza conflitti. Gli scambi scolastici internazionali sono il mezzo per coinvolgere la società civile e le istituzioni - e in particolare le scuole - in un progetto di valorizzazione della diversità come risorsa per lo sviluppo del pianeta, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha commentato Andrea Franzoi, segretario Generale Intercultura. «Queste nostre ragazze, emozionate e insieme entusiaste per essere risultate vincitrici del concorso di Intercultura, sono come “ambasciatrici” virtuali del territorio dal quale provengono: ne incarnano i valori e la cultura territoriale, e sono le portavoce di un’intera generazione che si mette in gioco per affrontare tutte quelle sfide collettive e globali che la società ha loro trasmesso» le parole di Claudio Cabras, responsabile per i programmi all’estero del Centro Locale di Intercultura di Alghero.