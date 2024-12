Cor 30 maggio 2024 Pesca in apnea: successo a Poglina Vincitore della giornata Moi Giuseppe della Sardinia Spearfishing che con un bellissimo carniere composto da 3 prede, tra cui una spigola di oltre 4kg, si aggiudica il primo posto con 7574 punti



ALGHERO - Si è svolta domenica scorsa, ospiti del Bar da Ricciolina presso la spiaggia di Poglina nel comune di Villanova Monteleone, l'ultima selettiva del campionato italiano di qualificazione di pesca in apnea FIPSAS della zona 11 organizzata dalla ASD GS Corallo Sub Alghero in collaborazione con la Proloco di Villanova Monteleone. Presenti ben 32 iscritti tra cui 2 donne. Vincitore della giornata Moi Giuseppe della Sardinia Spearfishing che con un bellissimo carniere composto da 3 prede, tra cui una spigola di oltre 4kg, si aggiudica il primo posto con 7574 punti.



Secondo di giornata il fortissimo Pes Fabio della società ASD Mare di Fuori con 8 prede valide per un totale di 6918 punti e che in virtù del secondo posto si aggiudica il primo posto del Campionato Sardo 2024 e il trofeo Corallo Sub che sarà assegnato definitivamente a chi se lo aggiudicherà tre volte. Chiude il podio Serra Marcello della ASD Apnea Team Sassari anche lui con un bellissimo carniere composto da 6 prede per un totale di 5430 punti.



Menzione particolare per l'atleta di prima categoria Giudice Federico che ha partecipato come fuori

classifica, classificandosi secondo con 6982 punti, ma essendo appunto fuori classifica non è annoverato nella classifica ufficiale. Per il campionato femminile invece si segnala la partecipazione di 2 atlete: prima classificata Tumminia Bruna della società Apnea Air Sub con una preda per un totale di 906 puntI. Si ringraziano gli sponsor, la Proloco di Villanova Monteleone, La Misericordia di Villanova Monteleone e il Medico Antonello Manconi.