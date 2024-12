G.P. 30 maggio 2024 Sardegna seconda tra le 50 spiagge più belle del mondo



World´s 50 Best Beaches 2024 stila la classifica annuale delle spiagge da non perdere questa estate, un viaggio dall’Australia ai Caraibi, dal Messico alle Filippine. La Sardegna seconda con Cala Mariolu tra le 50 spiagge più belle del mondo in un podio dominato dai Caraibi stila la classifica annuale delle spiagge da non perdere questa estate, un viaggio dall’Australia ai Caraibi, dal Messico alle Filippine. La Sardegna seconda con Cala Mariolu tra le 50 spiagge più belle del mondo in un podio dominato dai Caraibi • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat