70° Scout: campo base ad Alghero

ALGHERO - Continuano il 2 giugno 2024, in contemporanea in tutte le Regioni, i festeggiamenti per i 70 anni della Fondazione del M.A.S.C.I. Il MASCI Sardegna con le sei Comunità (Alghero, Sassari 2 e Sassari 3, Tempio, Nuoro e Oristano) conferma l’appuntamento del 2 Giugno presso il Campo Base MASCI di Alghero, in Località Gutierrez nelle vicinanze dell’aeroporto militare, luogo del cuore per lo Scoutismo Adulto della nostra Regione. Al Campo Base MASCI, come ad Oristano l’11 e 12 Maggio, il fil rouge delle esperienze sarà in continuità con il tema del 70° anniversario “Più Vita alla Vita”; questa volta impegnati a tessere nuove relazioni per uno sviluppo sostenibile. La Messa domenicale, sarà celebrata da S.E. Mons. Mauro Maria Morfino Vescovo di Alghero/Bosa.