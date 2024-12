Cor 1 giugno 2024 Al Rally duello tirato, Tanak al comando L’estone della Hyundai i20 vince due dei 4 crono disputati oggi e passa in testa davanti ad Ogier su Toyota ed all’altra Yaris di Katsuta. Uscita di Neuville sulla PS8. In WRC2 Pajari su Toyota allunga



ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna ha iniziato la sua seconda giornata di gara con le prime quattro prove disputate, otto finora in totale, che hanno offerto emozioni e colpi di scena. Cambio al vertice con Ott Tanak e Martin Jarveoja che sulla Hyundai i20 N dello Shell Mobis WRT attaccano a testa bassa, nonostante un problema al cofano anteriore sul crono d’apertura di giornata, lo hanno vinto e si sono ripetuti nella PS 8. L’equipaggio estone ha strappato il comando della classifica dalle mani di Sebastien Ogier e Vincent Landais su Toyota GR Yaris Rally1 che inseguono a 3”5, malgrado un danno ad una ruota sul primo impegno cronometrato, recuperato con lo scratch sulla PS6. Si erano avvicinati fino alla terza posizione i belgi leader del mondiale Thierry Neuville e Martjn Wydaeghe, su Hyundai i20 N, che hanno vinto la PS 7 e poi sono scivolati fuori sul crono successivo. Ora terzo è il nipponico Takamoto Katsuta sulla Toyota GR Yaris, mentre non riesce a trovare l’intesa giusta con la gara lo spagnolo Daniel Sordo su Hyundai, che viaggia al 4° posto davanti al britannico Elfyn Evans che con la Toyota GR Yaris completa la top five provvisoria.



In WRC2 si parla ancora finlandese con Sami Pajari ed Enni Malkonen su Toyota GR Yaris Rally2 che continuano a vincere le speciali. Prosegue la completa copertura TV della gara organizzata dall’Automobile Club d’Italia con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna, sesto appuntamento in calendario del FIA World rally Championship. In giornata ci saranno altri due collegamenti in diretta su RAI Sport alle 15 ed alle 18, per i passaggi sulla prova “Coiluna-Loelle”. La tabella distanze e tempi prevede ancora 4 prove: “Monte Lerno” (Km 25,33) con passaggi alle 14.05 e 17.05; “Coiluna - Loelle” (Km 14,53) con passaggi alle 15.05 e 18.05. Rientro ad Alghero alle 20.27.



Classifica Rally Italia Sardegna dopo PS8: 1 Tanak (Hyundai i20 N Rally1) in 1’51”09; 2 Ogier (Toyota GR Yaris rally1) a 3”05; 3 Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) a 1’17””5; 4 Sordo (Hyundai i20 N) a 1’34”6; 5 Evans (Toyota GR Yaris Rally1) a 1’57”6.