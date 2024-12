S.A. 3 giugno 2024 Apre il Podere Guardia Grande

Veronesi inaugura a fine giugno La struttura avrà una cantina aperta al pubblico già da questo mese con degustazioni e percorsi enogastronomici. In un secondo momento i grandi spazi con gli allestimenti firmati da Antonio Marras saranno destinati anche al pernottamento e agli eventi



ALGHERO - Sarà inaugurata a fine giugno la cantina "Podere Guardia Grande" ad Alghero (ma ancora nessuna data ufficiale è stata annunciata ndr). La struttura - che sorge nella campagna della borgata algherese e con vista su Capo Caccia - avrà una cantina aperta al pubblico già da questo mese con degustazioni e percorsi enogastronomici. In un secondo momento i grandi spazi con gli allestimenti firmati da Antonio Marras saranno destinati anche al pernottamento e agli eventi.



Un progetto di ampio respiro quello del gruppo Veronesi che in Riviera del Corallo ha iniziato ad investire rilevando la casa di moda Antonio Marras, lasciando il talentoso stilista algherese alla direzione artistica con il figlio Efisio e spostando la produzione in centro città in piazza dei Mercati; acquistando la cantina Vigne Rada dei fratelli Bardino; e vari terreni sparsi destinati al progetto vitivinicolo nel nord ovest dell'Isola.



La passione e il business per il mondo del vino del patron del gruppo Calzedonia arriva da lontano e si è concretizzata già nel 2010 con la nascita dell'insegna Signorvino, la catena di enoteche-ristoranti che in una decina di anni ha aperto una ventina di punti vendita in Italia. Per l'inaugurazione del Podere è atteso Sandro con il figlio Federico a fare gli onori di casa per i 150 invitati che arriveranno con un charter privato.