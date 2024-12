Cor 4 giugno 2024 Cinema Under 14: concorso firmato Umanitaria Al via la seconda edizione del concorso cinematografico per cortometraggi, organizzato dai tre Centri Servizi Culturali della Società Umanitaria di Alghero, Cagliari e Carbonia, rivolto a partecipanti under 14 e alle scuole secondarie di primo grado della Sardegna



ALGHERO - Nato durante la pandemia, con l’esigenza di offrire alle più piccole e ai più piccoli uno spazio di espressione di sé e creatività, nell’edizione 2024 il contest si divide in due sezioni: la prima, sezione FREE, rivolta a bambinə e ragazzə Under14 residenti in Sardegna, che possono partecipare singolarmente o in gruppi con uno o più cortometraggi (non più di 3), della durata massima di 10 minuti; la seconda, sezione SCUOLE, dedicata alle scuole secondarie di primo grado della Sardegna, che possono partecipare come classi con un soggetto cinematografico finalizzato alla realizzazione di un cortometraggio della lunghezza massima di due cartelle.



Per lasciare più ampio margine possibile all’immaginazione e alla fantasia, il tema è libero: i cortometraggi potranno essere la descrizione di una giornata tipo, la rappresentazione di un sogno, un’avventura interpretata da un animale domestico, dai propri giocattoli o da personaggi dei fumetti/cartoni/film, una storia fantasiosa e senza senso, un’intervista ad amici su un determinato tema, un horror da brividi, una storia d’amore o qualunque altra. Per la sezione FREE i e le partecipanti avranno a disposizione 7 brevi video tutorial, le “cinepillole” realizzate dai filmmaker Alberta Raccis e Francesco Valvo, con tanti consigli teorici e pratici su come realizzare il proprio corto: dalla scelta dell'argomento alle inquadrature, dalla musica di accompagnamento fino al montaggio delle sequenze.



Per la sezione SCUOLE le classi partecipanti troveranno, sul sito web della Società Umanitaria, una breve guida per aiutare docenti e studenti a scrivere un soggetto cinematografico. Per la sezione FREE, le autrici e gli autori delle opere vincitrici saranno premiati con una fornitura di libri di cinema e un carnet di 10 ingressi omaggio nella sala cinematografica a loro più vicina. I tre cortometraggi finalisti saranno presentati e premiati in occasione di una speciale serata che si terrà nel mese di dicembre in uno dei tre Centri Servizi Culturali sardi della Società Umanitaria (Alghero, Cagliari o Carbonia), alla presenza delle realtà cinematografiche che hanno collaborato al contest. Per la sezione SCUOLE, i tre migliori soggetti cinematografici saranno premiati ciascuno con un laboratorio di didattica finalizzato alla realizzazione del cortometraggio, curato da professionisti del settore che, a partire da gennaio 2025, seguiranno le classi vincitrici nel corso dell’anno scolastico. Contatti: girachetirigira@umanitaria.it.