B1, buon pareggio per il Tc Alghero

ALGHERO - Dopo tre vittorie consecutive, arriva un positivo pareggio esterno per il Tc Alghero MP Finance, che resta imbattuto nel girone 1 del campionato nazionale di Serie B1 di tennis maschile a squadre. Gli algheresi hanno pareggiato 3-3 sui campi del Tc Schio e si attestano al secondo posto del girone, alle spalle del Tc Rungg, fin qui sempre vincente e atteso sul green set di Maria Pia all'ultima giornata.



In Veneto, i punti del Tc Alghero MP Finance sono stati conquistati dal davisman dello Zimbabwe Benjamin Lock 6-0, 6-4 su Mattia Marfia), all'esordio con la maglia algherese, dall'italo-argentino Juan Bautista Otegui (6-2, 6-1 su Luca Pavan) e, in doppio, dagli stessi due tennisti (6-1, 6-0 su Pettiną e Pavan).



Sconfitte per Cristiano Monte (6-3, 7-6 da Pietro Pettiną), Michele Fois (6-4, 6-1 dall'austriaco Patrick Ofner) e dal doppio composto dai due ragazzi del vivaio (che hanno sfiorato il successo, cedendo 6-2, 4-6, 10-5 ai pił esperti Marfia e Ofner).

Domenica 9 giugno, l'appuntamento č per le 10, con la sfida valida per la sesta giornata contro il Ct Persiceto.