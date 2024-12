S.A. 6 giugno 2024 Immenso Lorenzo Carboni in semifinale al Roland Garros Junior Il tennista algherese ha eliminato ieri Mae Malige in due set 6-3 6-2 negli ottavi. Oggi ha battuto il tennista giapponese di 17 anni Rei Sakamoto (4-6, 6-1, 6-4). Ad attenderlo in finale il polacco Berkieta che ha battuto il francese Kouame



ALGHERO - I colori italiani continuano a brillare al Roland Garros. Non solo Sinner e Paolini che conquistano rispettivamente la semifinale e la finale dello slam parigino; nella categoria juniores è il 17enne algherese Lorenzo Carboni a trionfare e accedere alla semifinale. E lo fa il giorno in cui anche Valvassori e Bolelli sono arrivati in finale nel doppio. Il tennista sardo ha eliminato ieri Mae Malige in due set 6-3 6-2 negli ottavi. Oggi ha battuto il tennista giapponese di 17 anni Rei Sakamoto (4-6, 6-1, 6-4). Ad attenderlo in finale il polacco Berkieta che ha battuto il francese Kouame.



Ultimo aggiornamento alle 17.28