Cor 9 giugno 2024 Ute Alghero: saggi di pittura e teatro Ricchissimo il Calendario degli eventi programmati che andranno a caratterizzare e ad impegnare gli iscritti dell´Università delle Tre Età per l´intero mese di giugno



ALGHERO - Dopo il grande successo di partecipazione e di gradimento registrato per i Saggi del Corso di Educazione Motoria e, Coreografie Musicali Coordinato e diretto dalla Professoressa Vannina Oggiano e del Corso di Canto e Tecniche Vocali coordinato e diretto dalla Professoressa Marta Sotgiu, questa nuova settimana inizierà con:



Martedì 11 giugno 2024, presso la Sala Sari di Via Carlo Alberto ( annessa al Liceo Classico G. Manno), alle ore 10.30, per il Corso di "Pittura e Decorazione" Coordinato e diretto dalla Professoressa Fabiana Giai, Docente del Liceo Artistico di Alghero, sarà inaugurata la "Esposizione degli Elaborati Artistici" degli allievi del Corso. La Mostra sarà visitabile da Martedì 11 giugno a domenica 16 giugno secondo i seguenti orari: al mattino dalle 10.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 20.00.



Sempre martedì 11 giugno 2024 alle ore 19 presso la Sede di Via Sassari 179, per il Corso di Teatro Coordinato e diretto dal Regista Ignazio Chessa, si terrà l'esito scenico del Laboratorio teatrale dell'UTE, dal titolo: "Recital De' Tali" per la Regia di Ignazio Chessa.