Cor 9 giugno 2024 40° della scomparsa di Enrico Berlinguer Il giorno 11 giugno 2024 ricorre il quarantesimo anniversario della scomparsa di Enrico Berlinguer. la Fondazione Enrico Berlinguer, ne onorerà la memoria con la deposizione di una corona d’alloro in corrispondenza della artistica targa realizzata da Igino Panzino



SASSARI - A Sassari, sua città natale, il giorno 11 giugno, alle ore 11.30, la Fondazione Enrico Berlinguer, ne onorerà la memoria con la deposizione di una corona d’alloro in corrispondenza della artistica targa realizzata da Igino Panzino, posta dall’Amministrazione comunale a ridosso della casa natale di Enrico Berlinguer in Viale Dante, incrocio con via Alghero.



Nel pomeriggio, alle ore 19, nell’ Auditorium provinciale sassarese di via Monte Grappa 2, sarà rappresentata l’opera musicale “Berlinguer, un ‘omine, una vida” di Tonino Cau con i Tenores di Neoneli. L’opera è un omaggio alla figura umana e politica del grande leader sardo. I musicisti Orlando Mascia e Matteo Muscas. L’ingresso è senza biglietto, nel limite dei posti disponibili.



Sono numerose le iniziative culturali e i convegni di studio che in Sardegna, come in tutta Italia, si svolgono in corrispondenza di questo anniversario. A Sassari, il 7 giugno ha avuto un grande successo di pubblico l’opera teatrale di Ignazio Chessa prodotta da La Luna del pomeriggio e il patrocinio della Fondazione Berlinguer. Convegni sono programmati il 14 giugno a Oristano e il 18 a Carbonia e nel prossimo autunno, a Cagliari e a Sassari.