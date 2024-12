S.A. 12 giugno 2024 Nuovo medico di base a Porto Torres Nei giorni scorsi ha preso servizio il nuovo medico di Medicina generale Rita Massidda con incarico provvisorio. Il calendario



PORTO TORRES – In questi giorni, ha preso servizio un nuovo Medico di Medicina generale

con incarico provvisorio. Si tratta della dottoressa Rita Massidda, con ambulatorio in via Pacinotti, n. 48, nel comune di Porto Torres, e che presterà servizio secondo il seguente calendario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30, martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle 17.00. I pazienti precedentemente in carico con il dott. Virgilio Mascia (cessato il 30/05/2024) sono stati trasferiti d’ufficio alla dottoressa Massidda, pertanto non sarà necessario presentarsi negli ufficio di

Scelta e revoca del Distretto.