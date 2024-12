S.A. 21 giugno 2024 Taglio del nastro al Podere Guardia Grande Podere Guardia Grande è il nuovo progetto di viticoltura della famiglia Veronesi. Tre nuove etichette: Vermentino, Cagnulari e Cannonau. Ieri l´inaugurazione alla presenza di Sandro e Federico Veronesi. Le immagini



ALGHERO - Una cantina con vigneto nel cuore della Sardegna, a Guardia Grande, sviluppata in profondità, letteralmente nel terreno. Tre etichette nate col favore del vento di maestrale, tra Capo Caccia e la baia di Porto Conte. Podere Guardia Grande è il nuovo progetto di viticoltura della famiglia Veronesi, «da sempre profondamente appassionata della città di Alghero, che si posiziona sulla costa nord-occidentale della Sardegna, in una zona rimasta incontaminata e selvaggia, colorata da una terra argillosa rosso mattone. Si tratta di un tributo alla bellezza e alla ricchezza culturale di queste parti, ma soprattutto della volontà di produrre vini di alta qualità mossa da un grande rispetto per la natura accompagnato dal forte desiderio di riflettere l’autenticità e la straordinaria peculiarità del terroir locale».



Podere Guardia Grande sarà una cantina con wine shop visitabile e aperta al pubblico a partire da fine giugno per percorsi enoturistici alla scoperta di vini e prodotti locali e di approfondimento dei processi di vinificazione. Qui vengono prodotti Vermentino, Cannonau e Cagnulari, un vitigno autoctono a bacca rossa tipico proprio della ristretta area a nord-ovest della provincia di Sassari.

«Lavoreremo i nostri vigneti rispettando questo territorio generoso e unico - senza l’utilizzo di diserbanti chimici, come conseguenza di quello che dovrebbe essere ormai un “normale” approccio all’agricoltura. La priorità è farlo secondo i principi di sostenibilità, rispetto per il territorio, dedizione alla vigna: vorremmo offrire la possibilità di scoprire la bellezza e l’unicità della Sardegna, della splendida vista su Capo Caccia» le parole di Federico Veronesi, amministratore delegato di Podere Guardia Grande.



Il progetto della struttura Podere Guardia Grande, firmato dallo studio sardo CasciuRango architetti, contempla la fusione tra scenografici aspetti naturalistici e di produzione: il Podere, infatti, si trova su uno dei rari promontori da cui è possibile godere della vista di Capo Caccia, di Porto Conte e della costa ad ovest. In questo territorio, cantina, aree vitate e casa agricola godono di una componente scenografica unica: 25 ettari esposti alla luce e alla brezza di maestrale e salsedine su tutti i lati. La struttura della cantina è articolata su tre piani collegati da una scala circolare e non sviluppati in altezza, ad eleggere il suolo come custode affidabile delle attività produttive. Una scelta che rinnova la promessa di rispetto per il territorio, che definisce una presenza che sa essere discreta, nascosta: un percorso in cantina che diventa così un viaggio al centro di Guardia Grande, nel suo stesso sottosuolo: «L'edificio si rifà alle forme razionali tipiche di questi luoghi, inserendosi nel paesaggio garantendo una continuità tra suolo e superfici verticali costruita nel rispetto delle cromie della terra: il persistente colore rosso violaceo delle argille siltose rimanda alla tradizione architettonica della bonifica e ai poderi e le case coloniche della vicina Fertilia».