S.A. 1 luglio 2024 A Cagliari la Summer Academy Europea Potenziare la presenza femminile nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) per offrire opportunità professionali e di sviluppo utili a superare il divario competitivo che separa l´Italia dalle altre regioni europee



CAGLIARI - Favorire e potenziare la presenza femminile nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) per offrire opportunità professionali e di sviluppo utili a superare il divario competitivo che separa l'Italia dalle altre regioni europee. Questo l'obiettivo del Progetto europeo Erasmus+ SECOVE, di cui CIOFS-FP - ente di Formazione Professionale - è partner insieme alla Regione Sardegna. In tal senso assume una particolare importanza lo strumento della Summer Academy, una formazione specialistica per studentesse che partirà a Cagliari l’8 Luglio 2024 e si concluderà il 19 luglio nella sede CIOFS-FP Sardegna. Analoghe iniziative si svolgeranno contemporaneamente nei paesi partner, Portogallo, Grecia, Spagna e Slovacchia.Il 70% delle docenze sarà a cura di docenti donne, un forte segnale di riequilibrio del divario di genere e di promozione della parità, anche nel campo delle discipline STEM, e di "empowerment" per le allieve della Summer Academy. La Summer Academy si svolgerà a Cagliari per 10 mattine, dall’8 al 19 luglio.

Una "full immersion" di 50 ore, riservata a 25 ragazze degli istituti superiori di Cagliari e dell’hinterland, basata sul rafforzamento delle competenze nel campo delle discipline STEM: questa la struttura della prima "Summer Academy" sarda, che vedrà la partecipazione studentesse provenienti dai Licei B.R. Motzo di Quartu Sant’Elena e Foiso Fois di Cagliari, dagli Istituti di Istruzione Superiore Spano Bacaredda e De Sanctis Deledda di Cagliari e infine dal CIOFS-FP di Cagliari. Per l’occasione sarà anche allestita una suggestiva mostra sulle Scienziate nella Storia, curata dall’associazione Scienza Società Scienza.



Le attività si svolgeranno attraverso laboratori, visite guidate, esperienze sul campo ed esperimenti scientifici che vedono coinvolti i docenti delle Università di Cagliari e di Genova, alcuni centri di ricerca e sviluppo, agenzie regionali come Sardegna Ricerche, e poi aziende ed associazioni sarde tra cui Scienza Società Scienza che organizza da anni il Festival della Scienza in Sardegna. Ad avvicendarsi nelle aule saranno una trentina tra libere e liberi professionisti, imprenditori, docenti universitari, ricercatrici e ricercatori. SECOVE è un progetto quadriennale incentrato sull’aggiornamento e potenziamento dei corsi di formazione professionale nel campo delle energie sostenibili. Prevede l’apertura di un COVE (Centro di eccellenza professionale) per connettere il mondo della formazione e dell’istruzione con quello dell’imprenditoria e della ricerca. Al progetto partecipano 21 partner di cinque nazioni europee: per l’Italia l’Università La Sapienza di Roma e Rielco S.r.l..



Il progetto ha tagliato il nastro del primo biennio, e nei prossimi due anni verranno potenziate, tra le altre azioni, l’Innovation Hub sardo con cui CIOFS-FP ha una partnership strategica. Verranno promossi scambi internazionali tra personale degli enti, formatori e allievi, verranno creati innovativi corsi pilota sulle energie sostenibili utilizzando l’Internet of Things (IOT), l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata. Il tema delle discipline Stem e il divario di genere è un tema di grande attualità, vista anche l'impietosa statistica del 2023 di Eurostat sulla percentuale di donne impiegate nelle STEM in Europa che mostra l’Italia come maglia nera, con meno del 49% di donne impiegate, mentre meglio si collocano Spagna, Francia, Grecia e Portogallo, a fronte della media europea del 52,3% e di alcune nazioni dell’est europeo dove si arriva al 58% ed oltre. Lunedì 8 luglio l’inaugurazione: interverranno, tra gli altri la presidente di CIOFS-FP Sardegna Agnese Agostina Melis e Federica Ruggiero che coordina per l’Italia il progetto SECOVE, Corrado Ballocco dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale, Luca Contini di Sardegna Ricerche e Carla Romagnino, past president del Festival della scienza di Cagliari.



Nel corso delle giornate le ragazze impareranno alcuni principi di chimica e fisica divertendosi con i laboratori della dottoressa Alessia Zurru, Associazione Laboratorio Scienza. Saranno effettuate alcune visite guidate e laboratori - Planetario - dove il direttore dottor Manuel Floris insegnerà ad orientarsi tra le stelle e i pianeti del cielo estivo. La professoressa Nicoletta Cao e la sua équipe di formatrici terranno un laboratorio sulle “Donne nel mondo STEM”, all’interno del loro progetto EFT Sardegna, finanziato dal PNRR. Ci saranno momenti di orientamento a cura dell’ufficio Servizi per il lavoro CIOFS-FP Sardegna. Si parlerà di Sostenibilità Energetica con il Progetto H2020 SENDER del CRS4 nella sede di Pirri. Ci sarà un laboratorio sull’Intelligenza Artificiale, dove lo scrittore e giornalista Claudio Simbula insegnerà alle ragazze ad usare con consapevolezza e in modo smart i principali strumenti AI attualmente disponibili. Lezioni e laboratori saranno a cura di Davide Peddis, presidente del Festival Scienza Cagliari, professore dell’Università di Genova, dei professori Viviana Fanti e Giuliano Malloci dell’Università di Cagliari, e delle borsiste sarde del CERN di Ginevra Federica Fabiano e Camilla de Angelis. Ci saranno incontri con alcune testimonial, donne impegnate con successo nelle STEM, come la dottoressa Katiuscia Zedda della nota azienda sassarese Abinsula, la professoressa Chiara Garau e la dottoressa Giulia Rubiu dell’Università di Cagliari.

L’Opificio Innova all’Ex Manifattura accoglierà le ragazze proponendo loro un entusiasmante Laboratorio di Robotica educativa. In chiusura della Summer Academy il 19 luglio tra gli ospiti il fisico Andrea Mameli, in veste di giornalista scientifico che presenterà i lavori di gruppo delle corsiste mentre la presidente Agnese Agostina Melis e Patrizia Giorri, direttrice del CIOFS-FP di Cagliari porgeranno i saluti di chiusura, a cui seguirà il rinfresco di Porta1918 a base di eccellenze gastronomiche del territorio.