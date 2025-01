Cor 4 luglio 2024 Siccità, dialogo con i produttori L’assessore Gian Franco Satta ha convocato e incontrato le organizzazioni di categoria, dando seguito ad una serie di attività di ascolto e confronto utili a costruire, su solide e condivise basi, le auspicate soluzioni al problema



CAGLIARI - La siccità è tema all’ordine del giorno, voce al vertice delle priorità nelle agende degli assessorati regionali competenti in materia e materia particolarmente complessa da affrontare alla ricerca della soluzione più funzionale, applicabile e sostenibile possibile. In tale senso nella sede di Cagliari dell’assessorato regionale dell’agricoltura l’assessore Gian Franco Satta ha convocato e incontrato le organizzazioni di categoria, dando seguito ad una serie di attività di ascolto e confronto utili a costruire, su solide e condivise basi, le auspicate soluzioni al problema. Nello specifico si è discusso dei prossimi e imminenti interventi a sostegno delle aziende agricole colpite dalla siccità, la cui morsa affligge l’intera Isola stringendosi con ancora più veemenza sulla Sardegna orientale.



Nel corso dell’incontro l’assessore ha illustrato nel dettaglio alla platea i primi interventi previsti, azioni che saranno inserite all’interno del DL di variazione di bilancio, prossimo all’ingresso in aula. Tra le misure annunciate anche l’abbattimento dei ruoli del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in riferimento a tutte le aziende agricole cui è stato interrotto l’approvvigionamento idrico, un programma di sostegno economico per compensare in parte i mancati redditi e un contributo straordinario destinato al suddetto Consorzio al fine di operare importanti e urgenti interventi sulle condotte volti a ridurre le perdite e agevolare alcuni collegamenti necessari a mitigare alcune criticità.



Non solo, perché già le scorse settimane l’Assessorato aveva autorizzato i Consorzi di bonifica richiedenti all’utilizzo delle risorse necessarie a garantire approvvigionamenti idrici alle aziende zootecniche anche mediante l’utilizzo di autobotti, ed a disporre inoltre dei punti di presa d’acqua per le medesime finalità, operazioni da riservare alle aziende operanti in territori non rientranti nei comprensori irrigui dei consorzi (vedi alcune località dell’Ogliastra). Contestualmente è stato dato incarico all’Agenzia Laore di raccogliere segnalazioni da parte delle aziende per operare una prima stima dei danni causati dalla siccità, impossibili da contestualizzare come un unico evento e che invece mutano al passare del tempo e al perdurare della condizione.



In tal senso una prima finestra a sportello si è chiusa lo scorso 30 giugno ma a breve sarà possibile procedere a nuove segnalazioni arrivando a valutare in maniera dettagliata il ricorrere degli elementi normativi propedeutici alla dichiarazione dello stato di calamità naturale. Infine, il fattivo confronto tra le organizzazioni e l’Assessorato ha portato al discutere la possibilità di attivare subito voucher per l’acquisto di foraggi e sementi, meccanismo virtuoso da attuare anche attraverso un sistema di incontro tra domanda e offerta volto a mettere in contatto aziende sarde operanti in territori non interessati dalla siccità e altre, invece, colpite dal fenomeno.