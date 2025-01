S.A. 5 luglio 2024 Riapre la Guardia Medica ad Alghero Da sabato 6 luglio e fino al 15 settembre, sarà attivo all’interno della Asl di Sassari il Servizio di Guardia Medica Turistica, un servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste del nord ovest della Sardegna: Platamona, Stintino,



SASSARI - A partire da domani, sabato 6 luglio e fino al 15 settembre, sarà attivo all’interno della Asl di Sassari il Servizio di Guardia Medica Turistica, un servizio di assistenza sanitaria rivolto ai turisti che passeranno le vacanze nelle coste del nord ovest della Sardegna. Gli ambulatori di Guardia Medica Turistica sono strutture pubbliche, con lo scopo di assicurare l’Assistenza sanitaria di base ai non residenti. Il medico dell’ambulatorio di Guardia Medica Turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche e formulare proposte di ricovero su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale e può anche rilasciare certificazioni di malattia; in caso di necessità possono raggiungere anche il domicilio del paziente.



Nei casi di gravi patologie che comportano prestazioni specialistiche ospedaliere urgenti ci si deve invece rivolgere ai Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri di Alghero, Ozieri e Sassari. Le prestazioni sono effettuate a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Regione Sardegna che prevede un compenso di € 20 per le visite ambulatoriali, di € 35 per le visite domiciliari e di € 8 per la ripetizione delle ricette. Per ogni prestazione erogata verrà rilasciata la regolare ricevuta, valida ai fini fiscali, che consente di richiedere il rimborso delle spese sostenute presso la propria Asl di appartenenza.



La Asl di Sassari ha inoltre approvato il progetto per l’attivazione di un servizio stagionale di assistenza a bassa intensità di cure destinato agli utenti non residenti nel territorio dell’Asl n. 1 per il periodo dall’8 luglio al 15 settembre 2024; per questo motivo ha pubblicato un avviso che si rivolge ai medici di medicina generale e ai medici degli elenchi di continuità assistenziale che consentirebbe di potenziare il servizio di Guardia turistica di Alghero, Platamona e Stintino, e consentire l’apertura di Castelsardo e Valledoria. Le domande dovranno essere inviate entro l’11 luglio 2024.



Guardia turistica del Distretto di Alghero

Alghero

Ospedale Civile di Alghero, nei locali adiacenti al Pronto Soccorso

via Don Minzoni angolo via Fleming

Telefono: 366/9371834

Orario di apertura:

Dal 11 al 21 luglio: giovedì, sabato, domenica, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Dal 22 al 28 luglio: mercoledì, giovedì, sabato, domenica, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Dal 29 luglio al 31 agosto: martedì, mercoledì, giovedì, sabato, domenica, dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Primo giorni di aperura giovedì 11 luglio 2024 – chiusura 31 agosto



Guardia Turistica del Distretto di Sassari

Platamona (comune di Sassari)

Via della Torre, n. 5

Telefono: 345 0069473

Orari di apertura: lunedì, martedì, venerdì, domenica, dalle ore 11.00 alle 17.00

Primo giorno di apertura sabato 6 luglio 2024 – chiusura 15 settembre



Stintino

Hotel Roccaruja

Telefono: 333 6167474

Orari di apertura: martedì, giovedì, sabato, domenica, dalle ore 11.00 alle 17.00

Primo giorno di apertura sabato 6 luglio – chiusura 15 settembre