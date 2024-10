Cor 23 luglio 2024 Ad agosto i dieci anni del Rock n´ beer a Valledoria Sul palco saliranno sedici band e dj a ripetizione. Per l’occasione il festival cambia volto e sarà rivista e arricchita la location con due palchi dedicati a generi di musica rock distinti



VALLEDORIA - Il 2024 si festeggerà una tappa storica del Rock n’ Beer a Valledoria con la sua 10ª edizione, dal primo al 5 agosto prossimi quando sul palco saliranno sedici band e dj a ripetizione. Per l’occasione il festival cambia volto e sarà rivista e arricchita la location con due palchi dedicati a generi di musica rock distinti, per incuriosire un target di ospiti sempre più variegato, e soddisfare i gusti musicali di tutti. Per una location che si svilupperà in una pianura immersa nel verde di circa 12 mila metri quadri, conla cornice splendida della “Baia dei Tramonti” sul lungomare “San Pietro”.



«Il R&B durerà 5 giorni, dall’1 al 5 di agosto, e si stima come gli anni scorsi la presenza di oltre 40.000 spettatori nel corso delle giornate dell'evento. Sul palco coperto, con un fronte di circa 40 metri, si alterneranno live (6 a serata e sempre diversi per tutti e 3 i giorni) sedici gruppi rock della Sardegna, nazionali e internazionali. Per i dieci anni abbiamo dato davvero il massimo per un evento unico nel suo genere» spiega uno degli organizzatori della manifestazione, Giacomo Cerrutti. «E’ un momento importante da anni nell’estate di Valledoria – sottolinea l’assessore al turismo di Valledoria Marco Mazzei- per tre giorni infatti, il nostro centro sarà letteralmente invaso da turisti e appassionati di musica provenienti da tutta la Sardegna e non solo. Siamo convinti che per l’ennesima volta il Rock and beer si rivelerà un successo».



Il “Rock n’ Beer” sarà anche un’occasione per poter degustare differenti cene a menù tipico sardo, grazie alla presenza di un’area coperta con oltre 1.600 posti a sedere. Oltre la cena è possibile assaggiare e conoscere i principali prodotti etno-gastronomici-artigianali della Sardegna, essendo presente un’altra area destinata agli stand, dove oltre 30 produttori sardi esibiscono le loro prelibatezze e le loro opere artigianali. Non solo, nel corso dei cinque intensi giorni dell’evento, si effettueranno escursioni in canoa e birdwatching, nell'area SIC del fiume Coghinas, parapendio, passeggiate a cavallo e visite guidate nelle Chiese principali di Valledoria e del territorio. «La nostra Camera di Commercio continua in questa estate caldissima a sostenere eventi di grande spessore e dedicati ad un pubblico eterogeneo – evidenzia Paolo Murenu, componente di giunta camerale- e questo fa la forza di Salude &Trigu sul quale abbiamo investito quasi un milione di euro su tutto il territorio per abbracciare tutto il nord Sardegna affiancando tutti i territori e valorizzando ciò che sono in grado di esprimere».



All’interno del programma è stato realizzato un percorso che coinvolgerà il festival e le attività economiche convenzionate che collaborano con la manifestazione. L’iniziativa ha come scopo la promozione del territorio, per questo i servizi saranno identificati come “Rock n’ Beer”. Per un territorio che agisce da sistema. Le attività che svolgono escursioni organizzeranno tragitti “Rock n’ Beer”, dove i partecipanti indosseranno le magliette della manifestazione. Un agriturismo effettuerà un percorso gastronomico denominato “Rock n’ Beer", in tema con la manifestazione. In queste giornate, sarà possibile usufruire, sempre all'interno della rete delle attività economiche convenzionate, dei punti accumulati durante la manifestazione che potranno essere convertiti in sconti e in servizi.



Il R&B si potrà raggiungere facilmente grazie allo scorrimento veloce Alghero-Castelsardo-Santa Teresa Gallura, e, nelle vicinanze, è presente un’ampia area adibita a parcheggio e stazione bus. In occasione dell'evento, spazio per la tutela ambientale, è in programma la pulizia delle aree Sic della Foce del Coghinas, per preservare la flora e la fauna del territorio di Valledoria. Verranno promosse delle campagne di educazione alla raccolta differenziata, al riciclo ed in genere al rispetto dell'ambiente. Il Rock and beer 2024 organizzato da AEBV è sostenuto dal programma Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari, dall’amministrazione comunale di Valledoria e avrà come main sponsor Heineken e Ichnusa.