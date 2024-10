S.A. 24 luglio 2024 Arianna Porcelli Safonov a Lo Quarter Lunedì 5 agosto alle ore 21 nello spazio Lo Quarter di Alghero in scena spettacolo “Omeophonie - Favole Omeopatiche per Adulti”, una cura alle criticità del mondo contemporaneo elaborata e prescritta a suon di musica e risate da Arianna Porcelli Safonov, accompagnata sul palco da Renato Cantini e Michele Staino



ALGHERO - La 26^ edizione del festival Abbabula entra sempre più nel vivo del suo cartellone: lunedì 5 agosto alle ore 21 nello spazio Lo Quarter di Alghero propone per Abbabula Extra lo spettacolo “Omeophonie - Favole Omeopatiche per Adulti”, una cura alle criticità del mondo contemporaneo elaborata e prescritta a suon di musica e risate da Arianna Porcelli Safonov, accompagnata sul palco da Renato Cantini e Michele Staino, compositori delle musiche eseguite dal vivo. Caustica, diretta, irriverente, ha vissuto diverse vite finora, da organizzatrice di eventi in giro per il mondo, a quasi eremita sull’Appennino lombardo, fino ai tour e alle centinaia di migliaia di visualizzazioni dei suoi video sui social. I suoi monologhi parlano di noi, delle nevrosi e delle nostre paure, delle bugie che ci raccontiamo per sentirci meglio, e di tutto ciò che usiamo per distrarci: la moda, l'arte, la mindfulness, la cucina, il mito della campagna come rifugio bucolico. Si ride, ma a denti stretti. Si riflette, a volte fin troppo.



Otto favole omeopatiche scritte e interpretate dall’artista per un “Appuntamento Extra” del festival Abbabula 2024 organizzato da Le Ragazze Terribili in collaborazione con Mister Wolf Events con il patrocinio di Fondazione Alghero e Comune di Alghero. I biglietti per la serata possono essere acquistati sul circuito di biglietteria elettronica TicketOne, presso la sede delle Ragazze Terribili in via Roma 144 (Sassari), presso l’Atelier#3 via Carlo Alberto 84 ad Alghero o all’ingresso dello spettacolo a Lo Quarter. Infoline 079278275; email info@leragazzeterribili.com



Arianna Porcelli Safonov è romana di padre italo-russo. Laureata in Lettere e Filosofia con indirizzo storia del costume, ha vissuto a Roma, New York e a Madrid e ha lavorato per 10 anni nell’organizzazione di eventi internazionali. Sino al 2010, quando ha deciso di lasciare la professione per dedicarsi alla scrittura satirica, a partire dal blog di racconti umoristici, Madame Pipì. Per Fazi Editore ha pubblicato “Fottuta Campagna e Storie di Matti”. Dal 2014 è in tour con diversi progetti di satira e critica umoristica al costume sociale: “Piaghe”, “Il Rìding Tristocomico”, “Egozoico”, “Diritto civile ed altre parolacce”, “Tumorismo”, “Omeophonie”, “Fiabafobia”, “Consigli di bellezza per periferie” sono alcuni titoli dei suoi monologhi coi quali viaggia l’Italia. Nel 2020 ha scritto e condotto il format TV per LaEffe, “Scappo dalla città”. Dal 2022 scrive per il mensile TerraNuova una rubrica umoristica. I suoi monologhi sono diventati virali sul web.



Prossimi appuntamenti in calendario Diodato (29 luglio, anfiteatro “Ivan Graziani” di Alghero ore 21), Elio e le Storie Tese (31 luglio), Daniela Pes (1 agosto), Daniele Silvestri (02 agosto) e CCCP (03 agosto). Il programma completo su sito e pagine social dedicate. Il festival è sostenuto inoltre dal Ministero per i Beni e Attività Culturali, dall’Assessorato della Cultura e da quello del Turismo della Regione Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.