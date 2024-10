Cor 29 luglio 2024 Parco, con la nuova assemblea si sblocca l´impasse Dopo numerose sedute si sblocca la situazione a Tramariglio: approvato rendiconto 2023 e bilancio. Adesso il nuovo Consiglio d´amministrazione cui spetterà il difficile compito d'invertire la pericolosa tendenza che ha portato ad allontanare sempre più il parco di Alghero dalla città



ALGHERO - Si chiude probabilmente con la seduta dello scorso venerdì il travagliato mandato del Consiglio d'amministrazione del Parco regionale di Porto Conte guidato da Raimondo Tilocca, Adriano Grossi e Pasqualina Bardino, sotto la direzione di Mariano Mariani: anni decisamente turbolenti quelli vissuti a Casa Gioiosa, con l'Azienda speciale distintasi sopratutto per le polemiche generate e alimentati con i portatori d'interesse, con le aziende ed il territorio.



Un fatto questo che ha portato il Parco sempre più ai margini della città, in una continua contrapposizione perfino con le associazioni ambientaliste a cui si deve l'esistenza stessa dell'area protetta algherese. Non è un caso se si è dovuto attendere l'insediamento della nuova assemblea per sbloccare definitivamente il grave e problematico impasse in cui era sprofondato il Parco ormai da qualche mese, a causa perfino dell'impossibilità di riunire l'assemblea.



Approvato così il Rendiconto dell'esercizio finanziario del 2023, l'assestamento di Bilancio per l'esercizio 2024 e ratificate due importanti variazioni allo stesso bilancio. In occasione della riunione dei giorni scorsi è più volte stata espressa da parte dei membri della rinnovata assemblea l'urgente necessità che ci sia maggiore vicinanza tra Parco di Porto Conte e città: un lavoro importante a cui sarà chiamato il nuovo Consiglio d'amministrazione, cui spetterà il compito di impartire nuove linee alla direzione, così da rendere finalmente partecipe l'assemblea e coinvolgere realmente cittadini, imprese e associazioni.