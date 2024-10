Cor 29 luglio 2024 Maria Daniela Carta al Padiglione Tavolara L´evento, organizzato in collaborazione con Catartica Edizioni, Indielibri e il Padiglione Tavolara, vedrà la partecipazione dell´autrice che dialogherà con Michela Magliona e Simonetta Giordo



SASSARI - Mercoledì 31 luglio, alle ore 18:00, il Padiglione Tavolara di Sassari ospiterà la presentazione del libro Il Gran Samà di Maria Daniela Carta. L'evento, organizzato in collaborazione con Catartica Edizioni, Indielibri e il Padiglione Tavolara, vedrà la partecipazione dell'autrice che dialogherà con Michela Magliona e Simonetta Giordo. Il Gran Samà è molto più di un semplice racconto di pirati. Maria Daniela Carta intreccia avventura e inclusione sociale in una narrazione avvincente che invita i lettori, grandi e piccoli, a riflettere sull'accettazione delle diversità. Come descritto nella prefazione dell'editore Giovanni Fara, il libro affronta queste tematiche immergendo i lettori in un universo dove l'inclusione è la chiave per una vera ricchezza.



Il viaggio del Gran Samà ha avuto un lungo percorso: il racconto, selezionato nell'ambito della quinta edizione del Premio Tene Tene indetto da Catartica e pubblicato all'interno dell'antologia Ricky pesce-viola e altri racconti, il libro ha fatto tappa presso la Sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Sassari, dove è stato trascritto in Braille. Successivamente, ha proseguito il suo cammino attraverso eventi culturali come il Maggio dei Libri, Primavera in Romangia e il MusaMadre Festival.



Uno dei momenti più emozionanti del percorso è stato il viaggio a bordo del Trenino Verde della Sardegna, nella tratta Mandas-Laconi, dove una nutrita comitiva di ipovedenti e ciechi ha potuto vivere la magia della narrazione in un contesto paesaggistico unico. Qui, la magia del racconto ha incontrato la bellezza del paesaggio, creando un’esperienza indimenticabile. Riproposto oggi in una nuova veste, il racconto include un finale inedito e ricco di particolari che rendono la storia ancora più suggestiva. Preparatevi dunque a issare le vele e a lasciarvi trasportare in un'avventura che vi porterà non solo alla ricerca di tesori perduti, ma anche alla scoperta del vero significato dell'inclusione. Ogni pagina è un invito a vedere meglio e a vivere più pienamente.