S.A. 31 luglio 2024 Autunno in Barbagia riparte il 7 settembre da Bitti Manifestazione itinerante ogni fine settimana in 32 località della Provincia di Nuoro. Stamane la presentazione della nuova edizione dedicata alle eccellenze sarde della tradizione barbaricina



NUORO - Riparte Autunno in Barbagia in programma dal 7 settembre al 15 dicembre, , nell’affascinante territorio della Barbagia. Primo fine settimana a Bitti. La manifestazione, che porta in scena le meraviglie della tradizione, dell’enogastronomia e dell’artigianato locale, è organizzata e promossa dalla Camera di Commercio di Nuoro e dall’ASPEN - Azienda Speciale Promozione Economica Nuorese. 32 borghi apriranno le porte ai visitatori ed offriranno loro una panoramica completa della cultura locale. Secondo i dati rilevati l’anno scorso, la manifestazione ha attirato oltre 500.000 visitatori, provenienti sia dall’Italia che dall’estero, ed ha coinvolto circa 2.700 imprese per un fatturato diretto di oltre 11 milioni di euro.