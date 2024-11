S.A. 7 agosto 2024 Nasce il Premio Sennorese d’Oro Il riconoscimento sarà assegnato ogni anno a coloro i quali con le loro attività si siano particolarmente distinti per divulgare la cultura, le tradizioni, la storia di Sennori. Il Premio sarà conferito ogni anno a ottobre



SENNORI - Il Consiglio comunale di Sennori, su proposta della consigliera con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu, condivisa da tutta la Giunta, ha approvato questa mattina, con i soli voti della maggioranza, il regolamento per l’istituzione del “Premio Sennorese d’Oro”. Il riconoscimento sarà assegnato ogni anno a coloro i quali con le loro attività si siano particolarmente distinti per divulgare la cultura, le tradizioni, la storia di Sennori. Il Premio sarà conferito ogni anno a ottobre, secondo le regole fissate da un apposito regolamento, votato oggi dal Consiglio comunale, nel quale è stabilito che il riconoscimento sarà attribuito alle persone, gruppi o associazioni che abbiano profuso un palese impegno “nell’ambito di incarichi istituzionali o abbiano particolari meriti artistici, culturali o sportivi, o abbiano agito nel sociale prodigandosi in opere di volontariato, in attività benefiche verso il prossimo, o abbiano compiuto particolari gesta di valore o che abbiano con loro attività dato lustro alla comunità Sennorese”.



Il Premio è accompagnato dalla consegna di un’opera artistica costituita da una scultura in ceramica, realizzata a mano che raffigura l’abito tradizione di Sennori.

La decisione sul conferimento del Premio spetta a una apposita Commissione permanente, nominata in seno al Consiglio comunale, che resta in carica per tutto il mandato amministrativo e che lavora a titolo gratuito. L’assemblea comunale ha provveduto a nominare i componenti della commissione che sono: Elena Cornalis con delega alla Cultura e Turismo, Leonarda Casu con delega alla Pubblica istruzione, Maria Antonietta Pazzola, assessora con delega allo Sport. La minoranza si è riservata di comunicare i propri componenti nella prossima seduta del Consiglio comunale. «È la prima volta che il Comune di Sennori istituisce ex novo un riconoscimento permanente», spiega la consigliera Leonarda Casu; «L’istituzione del Premio Sennorese d’Oro è il compendio di un progetto cui, personalmente, ho iniziato a lavorare qualche anno fa e che ora con l’appoggio di tutta l’amministrazione comunale, arriva finalmente a compimento»”.



