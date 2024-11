Cor 13 agosto 2024 Sbarca ad Alghero con 4chili di chiocciole giganti africane Provvidenziale l´intervento Funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero



ALGHERO - Nell’ambito dell’attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, i Funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero, unitamente ai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo un passeggero proveniente dalla Nigeria via Milano Linate, il quale deteneva nel bagaglio, all’interno di un sacco di iuta, circa 4 Kg di chiocciole giganti africane di terra della specie “Achatina fulica”, prive di etichetta e di certificazione sanitaria. La chiocciola gigante Achatina Fulica è originaria dell'Africa ed è considerata una tra le cento specie più invasive al mondo. Si nutre di oltre 500 specie di piante diverse, tanto da risultare devastante per le colture e le aree naturali. Sono animali pericolosi anche per l'uomo in quanto portatori di un parassita che può scatenare una forma di meningite. Del sequestro è stato prontamente informato l’Ufficio Veterinario per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) del Ministero della Salute, il quale ha confermato la decisione del sequestro finalizzato alla distruzione.