S.A. 16 agosto 2024 Suoni e coscienza: il concerti di Uselli a San Francesco



ALGHERO - Giovedì 22 agosto presso il chiostro di San Francesco, nel cuore del centro storico di Alghero, all’interno della rassegna “Suoni e coscienza” si terrà il concerto esclusivo del flautista Mauro Uselli. Uno spettacolo sonoro eccezionale dedicato al flauto: un sunto esplicativo interpretativo della scuola flautistica internazionale e delle differenti strade interpretative. La performance offrirà all’ascoltatore un mix di musica antica indiana e classica. Un’ora di suoni che toccano le corde dell’anima umana tutta da gustare e percepire tra raga della tradizione antica indiana e rivisitazioni per strumento solo della musica di J.S.Bach.



Per rimanere nell’originalità della performances il musicista suonerà insieme a due percussionisti: Monica Mura al yhaman tipico strumento indiano a forma di vaso in terracotta dal suono ipnotico incantevole oltre a varie percussioni che riproducono fedelmente o suoni della natura e il percussionista fantasioso Rapael Cokus il quale suonerà le superbe ritmiche con tabla e numerosi strumenti a percussione da lui coniati. Lo spettacolo è insolito ma avvincente e coinvolgente: nel ritmo e nell’improvvisazione c'è tecnica, istinto, bellezza e sensibilità.



Il Maestro Mauro Uselli, ideatore della Rassegna, ha voluto puntare sul percorso indostano appassionando gli amanti del genere musicale. Ha fatto suo il concetto di improvvisazione dove mescola classica e moderna, dove la sua incredibile versatilità lo porta coraggiosamente ad interpretare le Variazioni di Goldberg o alcuni brani di Sebastian Bach con il bansuri, uno strumento indiano che conferisce all’esecuzione grande originalità , pathos e vibrazioni emozionali. Rivisitazioni, improvvisazioni virtuosismi e tecnicismi che mescolati nella sua mente, esplodono attraverso i suoi strumenti, con una forza sonora potente e generatrice. L’appuntamento è per il 22 agosto con inizio alle 21 00. Prenotazioni e biglietti presso il chiostro San Francesco ad Alghero, aperto tutti i giorni.