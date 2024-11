S.A. 23 agosto 2024 Borse di studio e buono libri: domande ad Alghero Prorogato al 5 settembre il termine di presentazione delle domande da presentare online allo sportello polifunzionale del Comune di Alghero



ALGHERO - Prorogato al 5 settembre il termine di presentazione delle domande da presentare online allo sportello polifunzionale del Comune di Alghero. Rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, con situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, inferiore o uguale a € 14.650,00. Gli studenti che hanno presentato la domanda per l’assegnazione della borsa di studio nazionale a.s. 2023/2024, nelle more dell’approvazione della graduatoria regionale dei beneficiari, possono presentare la domanda anche per la borsa di studio regionale. Il buono libro è riivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità, inferiore o uguale a € 20.000,00 il genitore, il rappresentante legale dello studente o lo stesso studente se maggiorenne, possono presentare le domande al Comune di propria residenza