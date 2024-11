Cor 24 agosto 2024 Festival del Mediterraneo, ultimo concerti Ultimi due appuntamenti nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero della rassegna dedicata alla musica da camera: omenica 25 agosto recital del pianista Raffaello Moretti



ALGHERO – Ultimi due appuntamenti della rassegna Concerti Riviera del Corallo, un ciclo di cinque eventi di musica da camera programmati in questi giorni nel chiostro della chiesa di San Francesco ad Alghero, tutti con inizio alle 21, e inseriti nel cartellone del Festival del Mediterraneo, la kermesse organizzata dall'Associazione culturale Arte in Musica che sta registrando una grande partecipazione di pubblico. Domenica 25 agosto recital del pianista Raffaello Moretti, che eseguirà un impegnativo programma con musiche di Bach-Busoni, Debussy e Chopin. L'ultimo concerto della rassegna si terrà martedì 27 agosto con Kseniia Nikitina (pianoforte) e Letizia Pirino (flauto), che interpreteranno composizioni del Novecento.



Il Festival del Mediterraneo, con la direzione artistica del Maestro Ugo Spanu, è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Sardegna, Consiglio Regionale della Sardegna, Fondazione di Sardegna, dalla Camera di Commercio di Sassari attraverso il progetto “Salude&Trigu” e da Fondazione Alghero e Comune di Alghero.



Concerto di domenica 25 agosto. Raffaello Moretti, pianista affermato a livello internazionale, proporrà un recital di grande qualità. In apertura la Ciaccona in re minore dall'originale per violino solo (Partita n. 2 BWV 1004) di Johann Sebastian Bach, qui nella celebre trascrizione di Ferruccio Busoni, del quale quest'anno cadono i cento anni dalla morte. Di Claude Debussy, Moretti eseguirà una trascrizione scritta da Leonard Borwick del Prelude à l’après-midi d’un Faune, capolavoro dell'impressionismo musicale. Sempre del grande compositore francese da Images, I Libro, Reflets dans l’eau, Hommage à Rameau e Mouvement. La seconda parte del recital sarà dedicata interamente a Frederick Chopin, con due composizioni, famose e al tempo stesso complesse sul piano interpretativo, come la Polonaise-Fantaisie in La bemolle maggiore op. 61 e la Sonata n.3 op. 58 (Allegro maestoso, Scherzo: Molto vivace, Largo, Finale: Presto, non tanto - Agitato).



Concerto di martedì 27 agosto. Sarà invece riservato a musiche del Novecento l'evento di martedì prossimo, l'ultimo dei Concerti Riviera del Corallo. Kseniia Nikitina (pianoforte) e Letizia Pirino (flauto) eseguiranno: Sonata per flauto e pianoforte di Paul Hindemith, compositore, violista e direttore d'orchestra tedesco, Barcarola e Scherzo di Alfredo Casella, Andante pastoral et Scherzettino di Paul Taffanel, fondatore a fine 1800 della scuola francese di flauto, e Sonata per flauto e pianoforte di Otar Taktakishvili, autore georgiano del periodo sovietico.