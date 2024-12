Cor 14 settembre 2024 Erp, Piu tenta di fare chiarezza sui fondi «In merito ad alcune dichiarazioni del mio predecessore, ritengo necessario intervenire con prontezza per smentire false notizie circa un definanziamento nella ripartizione dei fondi per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica»



SASSARI - «In merito ad alcune dichiarazioni del mio predecessore, ritengo necessario intervenire con prontezza per smentire false notizie circa un definanziamento nella ripartizione dei fondi per la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica» con queste parole l’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu interviene per ristabilire la verità. «Lo faccio perché non consento a nessuno di svilire il lavoro fatto dal mio assessorato fin dal primo giorno sugli alloggi pubblici a cui abbiamo dato priorità. Mi preme sottolineare che niente è stato definanziato, anzi. Abbiamo invece dopo anni di immobilismo approvato una delibera di Giunta, su mia proposta, che trasferisce all’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa (AREA) 27 milioni finalizzati alla realizzazione del Programma straordinario sulle manutenzioni del patrimonio ERP attraverso ‘Accordi quadro’. In totale sono 70 milioni i fondi a disposizione di Area» spiega Piu.



Il finanziamento di 27 milioni del fondo relativo all’accordo di Programma Regione- Ministero dei Lavori pubblici si aggiunge ai 43 milioni programmati per interventi di primaria urgenza dall’Amministratore Unico di AREA derivanti dagli accantonamenti del bilancio dell’Azienda dei quali, con una delibera di febbraio, la precedente Giunta aveva preso atto. «Abbiamo programmato le nuove risorse per avere su ogni unità territoriale stanziamenti complessivi in proporzione al numero di alloggi: 7.002 alloggi a Cagliari a cui vanno euro 20.503.000, sono 6553 gli alloggi a Sassari a cui vengono assegnati 19.180.000, 4327 a Carbonia con euro 12.670.000, a Nuoro che ne conta 3511 vengono finanziati euro 10.283.000 e a Oristano 7.364.000 per 2517 alloggi». Per questo, tengo ad evidenziare che a Nuoro non solo non sono state tagliate risorse ma anzi, rispetto alla delibera di Febbraio di fine scorsa legislatura, sono state aggiunte nella rimodulazione quasi 300 mila euro, nel rispetto, quindi, della consistenza effettiva del patrimonio abitativo dell’unità territoriale».



«Nessun taglio di risorse è stato effettuato con la delibera n.18 dello scorso 25 luglio rispetto ai fondi assegnati alle singole unità territoriali con la DGR n.4/169 del 15 febbraio 2024 – precisa l’Amministratore Unico di Area Antonello Melis, che proprio oggi ha avuto un incontro con l’assessore nell’ambito della programmazione avviata con la delibera di cui sopra - Infatti nella ripartizione adottata a seguito del nuovo stanziamento di 27 milioni operato con la DGR 14/87 del 22.05.2025, si è proceduto in maniera tale che, fermo restando quanto già assegnato, il risultato della ripartizione delle risorse complessive, pari a 70 milioni, risultasse proporzionale alla consistenza del patrimonio abitativo di ciascuna unità territoriale”. Mi spiace apprendere di dichiarazioni scomposte – conclude l’assessore Piu - che non voglio pensare abbiano l’obiettivo di screditare l’attuale amministrazione, sono più propenso a credere che le informazioni in mano al mio predecessore non siano complete. Non posso in ogni caso consentire che vengano date false informazioni ai cittadini e alle cittadine titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica a cui ho promesso a parole, e dando seguito con i fatti, quanto scritto nero su bianco dalle delibere in materia».