Cor 17 settembre 2024 Utilitaria si ribalta sulla Bono-Bultei



SASSARI - Questa mattina (martedì) la squadra del distaccamento di Bono, è intervenuta sulla Strada Provinciale 10 in direzione Bultei, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, l’utilitaria è uscita di strada ribaltandosi. Durante la fase di ribaltamento, la macchina ha centrato anche un albero. All’arrivo delle squadre di soccorso, il conducente non era all’interno della vettura. La squadra di vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la macchina, mentre le forze dell’ordine hanno rintracciato il conducente. Sul posto 118 e Carabinieri per i rilievi di rito.