Restyling nelle scuole di Montigeddu

SENNORI - Nelle scuole secondaria e dell’infanzia di Montigeddu il nuovo anno scolastico inizia all’insegna dei colori. L’amministrazione comunale ha provveduto a effettuare una serie di lavori, compreso l’efficientamento energetico, per garantire agli alunni e al personale docente e non docente di affrontare il nuovo anno scolastico in un ambiente sicuro, sereno e accogliente, che favorisca le attività didattiche, il benessere e la socialità. Con l’efficientamento energetico sono stati sostituiti i vecchi corpi illuminanti con corpi luce a tecnologia LED, più performanti, garantendo così più comfort ai ragazzi e un risparmio di circa il 50% nel consumo di energia elettrica.



I lavori hanno riguardato anche un completo rinnovamento di look nelle aule e in tutti gli spazi comuni: le pareti sono state tinteggiate utilizzando colori pastello rosa, celeste e verde, giallo tenue, per trasmettere agli alunni tranquillità, armonia e stimolare la loro curiosità e l’apprendimento.

Tutti i lavori sono stati programmati e realizzati in sinergia con gli assessorati e gli uffici preposti.

«È stato fatto un ottimo lavoro in tempi record, e per questo ringraziamo la professionalità e l’impegno della squadra Lavoras.



I risultati raggiunti sono la prova che la collaborazione e la sinergia fra assessorati produce sempre buoni frutti», commenta l’assessora alle Politiche giovanili e Manutenzioni, Roberta Pischedda.

«Un ambiente fisico ampio, flessibile e ricco di stimoli offre ai ragazzi occasioni molteplici per acquisire nuove conoscenze, esercitare abilità, esprimere la propria creatività, ovvero migliorare le proprie competenze», aggiunge la consigliera comunale con delega alla Pubblica istruzione, Leonarda Casu, «La nostra convinzione è che la qualità degli spazi vada di pari passo con la qualità dell'apprendimento».