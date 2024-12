S.A. 19 settembre 2024 Notte dei Ricercatori a Sassari Coinvolte 15 città italiane in 9 regioni, 1000 ricercatori e ricercatrici e oltre 200 partner in tutta Italia. Un´occasione unica per favorire l´incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini e dedicata in particolare alle scuole medie di primo e secondo grado



SASSARI - L’Università degli Studi di Sassari, con il coordinamento dell’Ufficio Terza Missione e Territorio, anche quest’anno aderisce al progetto SHARPER (SHAring Researchers’ Passion for Education and Rights), sostenuto dalla Commissione Europea nell’ambito delle azioni Marie Curie. Coinvolte 15 città italiane in 9 regioni, 1000 ricercatori e ricercatrici e oltre 200 partner in tutta Italia. Un'occasione unica per favorire l'incontro tra il mondo della ricerca e i cittadini e dedicata in particolare alle scuole medie di primo e secondo grado. La manifestazione è stata presentata stamattina nel corso di una conferenza stampa dal Magnifico Rettore Gavino Mariotti e dal Prorettore alla Terza Missione Pier Andrea Serra.



La giornata principale (non unica) si svolgerà venerdì 27 settembre dalle 9.00 alle 21.30 nel Padiglione Tavolara di via Tavolara a Sassari. Alle 9.00 nel salone delle Esposizioni, il Rettore Gavino Mariotti e il Sindaco Giuseppe Mascia daranno ufficialmente il via alla manifestazione. Successivamente, inizieranno le attività di “ScienzArena”. Nella terrazza esterna del Padiglione Tavolara, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.00, tornano le amate esposizioni scientifiche e i laboratori interattivi animati dai 10 dipartimenti dell’ateneo e dai partner di SHARPER Sassari: Fondazione AIRC, Ist. Zooprofilattico Sperimentale, Accademia di Belle Arti M.Sironi, Società Astronomica Turritana, Associazione Insegnanti Fisica e le scuole superiori Ist. Paglietti di Porto Torres, Ist. Tecnico Ruju di Sassari. La mattina gli exhibit saranno aperti alle scuole e nel pomeriggio alle famiglie e alla cittadinanza.



Sempre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 19.30, al primo piano del Padiglione Tavolara, appuntamento con Unissplay! Giochi logici, matematici e da Tavolo. UnissPlay! è un’occasione per avvicinare alla Scienza dei Giochi le famiglie e i cittadini di ogni età. Ricercatori, Operatori Ludici certificati CSI-Sassari, insegnanti e studenti accompagnano durante la fase di gioco i partecipanti e sono stati di supporto al debriefing durante la fase di riflessione dopo gioco. A cura del dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali assieme al CSI Sassari e all’ITI Angioy. Aspettando la notte dei ricercatori: i pre-eventi a Olbia, Sassari e Tempio Pausania: Nella settimana che precede la manifestazione del 27 settembre sono in programma diverse attività di coinvolgimento delle scuole e dei cittadini, in tutto il Nord Sardegna.