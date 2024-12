Cor 28 settembre 2024 Alghero contro la "fuga dei cervelli" Un’iniziativa per contrastare la fuga di talenti dal territorio e sostenere l´ecosistema imprenditoriale locale, grazie a scambi tra città europee, attività formative e il coinvolgimento attivo dei principali portatori d’interesse locali



ALGHERO - Alghero protagonista del progetto europeo C4TALENT: un’iniziativa per contrastare la fuga di talenti dal territorio e sostenere l'ecosistema imprenditoriale locale, grazie a scambi tra città europee, attività formative e il coinvolgimento attivo dei principali portatori d’interesse locali. Il progetto, denominato C4TALENT - Cities for Talent, è finanziato dal programma europeo URBACT IV e affronta il fenomeno della "fuga dei cervelli" nelle città di piccole e medie dimensioni in Europa, promuovendo condizioni e opportunità capaci di sostenere ecosistemi imprenditoriali innovativi e solidi.



La rete coinvolge dieci città partner: Alghero, con Fondazione Alghero, è parte integrante di questa rete e sta portando avanti diverse iniziative strategiche, in sinergia con le azioni già intraprese all’Amministrazione comunale. Il progetto ha visto la creazione di un Gruppo di Azione Locale che riunisce attori chiave del territorio e stakeholder provenienti da vari settori, tra cui politiche pubbliche, lavoro, istruzione, formazione, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo imprenditoriale. Un elemento distintivo di C4TALENT è il coinvolgimento diretto di questi portatori di interesse, che hanno un ruolo attivo nel definire gli asset su cui lavorare per individuare soluzioni concrete e sviluppare azioni pilota mirate.



Attraverso incontri periodici, il Gruppo di Azione Locale sta elaborando un Piano integrato di azioni. L'ultimo incontro del gruppo, svoltosi nei giorni scorsi al Quarter, ha focalizzato l’attenzione sulle direttrici di intervento individuate e ha visto la partecipazione degli assessori Enrico Daga, Ornella Piras, Roberto Corbia e Raffaella Sanna, che hanno contribuito all’individuazione di sinergie tra le priorità dell’Amministrazione comunale e le azioni già delineate dal gruppo di lavoro. Durante l’incontro si è discusso della necessità di mettere in campo strategie integrate, capaci di rispondere ai bisogni concreti della comunità e creare opportunità per chi sceglie di rimanere o tornare ad Alghero.



Dal 1 al 3 ottobre, la rete del progetto C4TALENT si riunirà ad Alghero negli spazi de Lo Quarter per tre giornate di lavori. L’evento sarà dedicato a sessioni di formazione su metodi e strumenti innovativi, presentazioni di esperimenti pilota e momenti di collaborazione in cui le città partner condivideranno esperienze, sfide e successi. Questo incontro non solo evidenzierà i progressi fatti dalle città coinvolte, ma sottolineerà anche l’impegno di Alghero nel contrastare la fuga dei talenti e nel potenziare il proprio ecosistema imprenditoriale. La stampa locale e regionale è invitata a partecipare all'evento per conoscere da vicino il progetto e le sue ricadute positive sul territorio.