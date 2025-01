Cor 30 settembre 2024 Al via il terzo Itf Combined sui campi del Forte Village Il titolo femminile del secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy va alla qualificata austriaca Julia Grabhner



CAGLIARI - Il titolo femminile del secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo) va alla qualificata austriaca Julia Grabhner, che ha battuto 3-6, 6-0, 6-2 l'elvetica Leonie Kung, testa di serie numero 2. Intanto, ha preso il via il terzo Combined, con il primo turno delle qualificazioni maschili. Vola al turno decisivo Matteo Mura. Il tennista torresino, dopo aver vinto il primo set per 7-5, ha incassato il ritiro dell'algherese Lorenzo Carboni, out per un problema alla gamba destra. Sconfitte per Paolo Emilio Cossu Floris (doppio 6-1 da Francesco Ferrari), Matteo Dessì (6-4, 6-1 da Fausto Tabacco), Alessandro Concu (6-1, 6-2 da Alessandro Spadola) ed Edoardo Pilia (6-2, 6-0 dal greco Dimitris Sakellaridis). In programma domani il primo turno delle qualificazioni femminili. Sei le tenniste sarde in campo: Sofia Del Balzo Ruiti, Anna Barlini Pischedda, Beatrice Zucca, Giorgia Rosa Rossi, Barbara e Marcella Dessolis.



Nella foto: Matteo Mura