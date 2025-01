Cor 30 settembre 2024 Fuori strada sull´Alghero-Bosa L’automobilista, illeso, è riuscito ad uscire dalla vettura e a chiamare i soccorsi. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina e la strada



ALGHERO - Incidente sulla panoramica tra Alghero e Bosa. Il personale del distaccamento di Alghero dei vigili del fuoco è intervenuto nella mattinata di domenica presso la Strada Provinciale 105, nei pressi di Poglina in direzione Bosa, per un incidente stradale. Il conducente dell’utilitaria, forse per distrazione, ha perso il controllo della vettura ed è andato a finire fuori strada. L’automobilista, illeso, è riuscito ad uscire dalla vettura e a chiamare i soccorsi. All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la macchina e la strada.