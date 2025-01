S.A. 10 ottobre 2024 Giulio Pes rieletto presidente Automobile Club Sassari Per l’algherese Giulio Pes di San Vittorio si tratta del terzo mandato consecutivo da presidente di Ac Sassari, un altro quadriennio che terminerà a ottobre 2028. Pes di San Vittorio, che da fine aprile 2024 è anche presidente di Aci Sport Spa, è stato appena stato riconfermato nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia come rappresentante della Sardegna



SASSARI - La prima riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Sassari, avvenuta ieri sera nella sede di viale Adua, ha visto l’elezione, con decisione unanime, di Giulio Pes di San Vittorio quale presidente dell’Ac turritano. Lo scorso 2 ottobre si erano svolte le elezioni in occasione dell’Assemblea dei soci, avvenuta in seconda convocazione col coinvolgimento di tre seggi: quello principale di Sassari e quelli distaccati di Alghero e Tempio Pausania. Per l’algherese Giulio Pes di San Vittorio si tratta del terzo mandato consecutivo da presidente di Ac Sassari, un altro quadriennio che terminerà a ottobre 2028. Pes di San Vittorio, che da fine aprile 2024 è anche presidente di Aci Sport Spa, è stato appena stato riconfermato nel Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia come rappresentante della Sardegna.



Ieri sono stati riconfermati anche i due vice presidenti di Ac Sassari, Marco Pala e Valerio Renna, che con Carlo Pala sono stati rieletti in rappresentanza dei soci ordinari, e Alberto Schintu, rieletto in rappresentanza dei soci speciali. I due revisori dei conti sono Giacomo Chirri, confermato, e Giovanni Saba, neoeletto al primo mandato. «Ringrazio tutti i soci che si sono recati ai seggi votare e tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per il bene del nostro Automobile Club, a partire dal direttore dell’Ac Sassari, Alberto Marrone, il cui apporto è fondamentale e determinante, dai vice presidenti Marco Pala e Valerio Renna, ai membri del direttivo, ai revisori e ai dipendenti»”, ha dichiarato il presidente Giulio Pes di San Vittorio.



Nella foto: Giulio Pes