Cor 12:48 Futsal Fc Alghero, stagione al via Le squadre, dalla serie B alle formazioni giovanili Under 19 e Under 17, hanno già iniziato le rispettive preparazioni atletiche, dimostrando grande impegno e determinazione



ALGHERO - La nuova stagione della Futsal Fc Alghero, nata dalla recente fusione con la FC Alghero del calcio a 11, è ufficialmente entrata nel vivo. Le squadre, dalla serie B alle formazioni giovanili Under 19 e Under 17, hanno già iniziato le rispettive preparazioni atletiche, dimostrando grande impegno e determinazione. Nonostante l'entusiasmo, la società si trova ad affrontare alcune sfide logistiche dovute all'attuale indisponibilità del palazzetto cittadino. La dirigenza sta lavorando intensamente per garantire soluzioni ottimali per gli allenamenti, con l'obiettivo di avere la struttura pronta per l'importante incontro casalingo del 9 novembre contro la squadra piemontese del Centallo.



Il calendario agonistico si preannuncia intenso: Sabato 19: esordio stagionale a Monastir; Martedì prossimo: impegno in Coppa Divisione contro il Quartu C5; Inizio novembre: avvio del campionato Under 19; Dicembre: partenza del campionato Under 17. La società sta profondendo il massimo sforzo per assicurare le migliori condizioni di preparazione a staff tecnico e giocatori in vista di questi importanti appuntamenti. L'attesa cresce per il debutto casalingo al PalaManchia, previsto per sabato 9 novembre. La Futsal FC Alghero si augura di poter finalmente scendere in campo davanti al proprio pubblico, non appena saranno conclusi i lavori di ristrutturazione del palazzetto comunale. La nuova realtà calcistica algherese si prepara dunque a vivere una stagione ricca di sfide ed emozioni, contando sul sostegno caloroso dei propri tifosi per raggiungere importanti traguardi sportivi.