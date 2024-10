Cor 15:58 Biglietti Ita ancora chiusi da Alghero Pais e Sorgia: Non è accettabile che per tutta una intera parte della Sardegna, qual è quella del Sassarese e Nord Ovest, sia precluso prenotare biglietti aerei a partire dal prossimo 27 ottobre



ALGHERO - «Ad oggi nonostante l’avvenuta aggiudicazione delle tratte in regime di continuità territoriale da e per lo scalo di Alghero, ITA non ha reso possibile la prenotazione di alcun volo dallo scalo catalano». Ad intervenire sul tema Michele Pais insieme a Alessandro Sorgia, rispettivamente coordinatore sardo e consigliere regionale della Lega.



«Non è accettabile che per tutta una intera parte della Sardegna, qual è quella del Sassarese e Nord Ovest, sia precluso prenotare biglietti aerei a partire dal prossimo 27 ottobre - continuano Pais e Sorgia - “ledendo così il fondamentale diritto alla mobilità dei Sardi che, anche in condizioni di regolarità, è oltremodo compresso per i vincoli assurdi imposti dall'Unione Europea».



«Negli altri scali sardi, Aeroitalia, che ha una dimensione più modesta rispetto ad Ita, un’ora dopo l'aggiudicazione delle tratte aveva già messo in vendita i biglietti nel proprio sito. Da Ita, dopo quasi una settimana dal perfezionamento dell’esito della gara, nessun segno di vita. Se il buon giorno si vede dal mattino, non possiamo che esprimere tutta la nostra preoccupazione» continuano i due rappresentanti della Lega.



«C'è necessità che la Presidente Todde insieme all’Assessore dei trasporti Manca, sollecitino la Compagnia aerea perché metta immediatamente in vendita i biglietti aerei per le tratte che si è aggiudicata rispetto alle quali avrebbe dovuto già essere pronta nella gestione delle prenotazioni dal minuto dopo» concludono Pais e Sorgia.