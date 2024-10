Cor 23:10 Sardinia Ferries, prenotazione estive La Compagnia delle Navi Gialle apre le prenotazioni per l’estate 2025, presenta un’attenta programmazione per Sardegna, Corsica e Baleari e offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare in anticipo le vacanze del prossimo anno



OLBIA - La Compagnia delle Navi Gialle apre le prenotazioni per l’estate 2025, presenta un’attenta programmazione per Sardegna, Corsica e Baleari e offre tariffe competitive, per permettere ai clienti di pianificare in anticipo le vacanze del prossimo anno. “Corsica Sardinia Ferries, inoltre, offre l’opportunità di pagare il biglietto della traversata in 2, 3 o 4 rate: un servizio semplice, sicuro, conveniente e senza interessi”



Il pagamento in rate è possibile al momento della prenotazione, a condizione che l’importo del biglietto sia superiore a 200 euro e che si sia in possesso di una carta di credito. Prenotando le prossime vacanze per Sardegna, Corsica e Baleari, si potrà approfittare anche dell’opzione Tariffa Flex e il biglietto sarà modificabile senza penali, per altre date e altre linee, e rimborsabile fino al 90%.



Comfort e servizi di bordo: Le navi della flotta sono dotate di ogni comfort: cabine, saloni, ristoranti con menu à la carte e menu degustazione a prezzo fisso, self-service con speciali formule per i bambini, bar, negozi, piscine e solarium, servizi per gli amici a 4 zampe, aree giochi bimbi e sale videogames, che trasformano la traversata in un momento di relax e divertimento, per grandi e piccoli.