PrimOlio, Ittiri celebra l’olivo

ITTIRI - Sabato 12 ottobre il Centro per le Arti di Ittiri ha ospitato una giornata di scoperte e celebrazioni dedicata all’olivo e al suo prezioso olio extravergine, grazie all'associazione Mela Bacata e alla collaborazione dell’associazione “S'Ischimadorza” Olivicoltori Ittiri. Il primo appuntamento con PrimOlio 2024, patrocinato dal Comune di Ittiri e supportato dal MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), ha visto la partecipazione di esperti, produttori e appassionati del settore, uniti per valorizzare il patrimonio olivicolo locale.



La tavola rotonda intitolata “L’olivo oltre l’olio: patrimonio, natura, turismo, potenzialità e idee per l’utilizzo integrale” ha aperto l’evento, con i saluti istituzionali del Sindaco di Ittiri, Antonio Sau e dell’ Assessore all'Agricoltura e Attività Produttive di Ittiri Gian Mario Cossu e con gli interventi da parte degli esperti del settore: Antonio Fraghì - Presidente della delegazione dell’Accademia italiana della cucina Sassari Silki, Antonello Fois - Presidente Coldiretti Sassari e Consorzio Produttori Olio DOP Sardegna, Antonio Gavino Fois - Produttore dell’Antica Compagnia Olearia Sarda di Alghero, Baingio Delogu - Titolare del Frantoio Fratelli Delogu e Responsabile Sezione Olivicola Confagricoltura Sassari, Antonio Montinaro - Responsabile del settore produzioni vegetali dell'agenzia Laore nel nord ovest della Sardegna.



Coordinata dall’agronomo Giuseppe Izza, la discussione ha messo in luce il ruolo cruciale dell’olivo nella cultura e nell’economia sarda. L'Assessore Regionale Antonio Piu ha sottolineato l’importanza dell’olivo come custode della memoria sarda, essenziale per la sostenibilità e lo sviluppo turistico della regione. A seguire, il primo Contest Gastronomico in collaborazione con l'Istituto Alberghiero di Sassari ha messo alla prova le abilità culinarie degli studenti, che hanno creato piatti unici esaltando l’olio extravergine d’oliva e i prodotti tipici locali di stagione. La giuria, composta da esperti gastronomi, Aldo Ponti - Accademia Italiana della Cucina – Delegazione di Alghero, Giuseppe Izza, Antonio Fraghì, Antonio Fiori – Associazione Mela Bacata e Tonino Orani - S'Ischimadorza Associazione Olivicoltori ITTIRI, ha apprezzato l'originalità e la passione dei partecipanti, premiando lo studente Angelo Corona che, guidato dal docente Fabio Zago, ha presentato la ricetta dei “carciofi imbottiti alla sarda”.



Prossimi appuntamenti di PrimOlio: Domenica 20 ottobre, Ittiri si prepara per una giornata all'insegna dell'attività all'aria aperta e del gusto. La mattina inizierà con una “Pedalata tra gli Olivi”, curata dall'ASD Cannedu Ittiri, alle ore 9:00 da Piazza Marconi. I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare suggestivi oliveti secolari e godere di panorami mozzafiato, immergendosi nella storia rurale della zona. Alle 10.30, una visita al Frantoio Fratelli Delogu darà ai partecipanti la possibilità di scoprire il processo di produzione dell'olio d'oliva e di degustare l’olio novello. Alle 13, in Piazza Marconi, si svolgerà un pranzo speciale, dove verranno serviti i piatti selezionati dalla Commissione del Contest Gastronomico, realizzati grazie alla collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi di Sassari e con lo Chef Fausto Tavera. Il pomeriggio si concluderà con musica dal vivo della Dep Band e assaggi di prodotti tipici di Ittiri abbinati a vini di aziende locali e birre artigianali, per un evento che promette di unire cultura, gusto e divertimento in un'atmosfera di festa e convivialità.