La fotografia di Stefanie Pirker ad Alghero

ALGHERO - La fotografa Stefanie Pirker, artist-in-residence dal Land Salzburg protagonista nel quinto appuntamento di Arti-Coese-Festival con la sua esposizione personale presso la Galleria CULT, Bastioni Marco Polo 39 A, a cura di Valentina Piredda-Sardinia. Il mondo dei miti e delle leggende sarde è profondamente radicato nella storia dell'isola e riflette la sua ricca cultura. Che si tratti di creature magiche, di antiche divinità o di luoghi mistici, queste storie diverse raccontano lo stretto legame delle persone con la natura e i suoi poteri. Fanno parte di una tradizione orale che ancora oggi caratterizza la coscienza collettiva della Sardegna e permette al passato di influenzare il presente. Le opere di Stefanie Pirker traspongono queste storie nel mezzo fotografico. Il naturalismo tecnico e la riproducibilità del medium giocano con l'idea di illusione e trasformazione.



Una combinazione interdisciplinare di materiale d'archivio, collage, rievocazioni e scenari generati dall'intelligenza artificiale fanno apparire le opere fluide nella loro storicità. Fotografie monocromatiche ispirate allo stile romantico del pittorialismo si affiancano a cartoline colorate nello stile degli anni '50, che ricordano souvenir turistici. Queste reinterpretazioni fotografiche quindi non solo mettono in discussione la visualizzabilità della mitologia e la sua trasmissione contemporanea, ma tematizzano anche la cronologia del mezzo e la stilistica della tradizione fotografica classica. Stefanie Pirker è nata nel 1992 a Kitzbühel/Tirolo e dal 2011 vive e lavora nella città di Salisburgo. Qui ha studiato storia dell'arte e geografia (M.A., M. Sc.) e dal 2019 lavora come artista indipendente col medium fotografia. E’ membro della galleria FOTOHOF, con particolare attenzione al lavoro d'archivio, e conduce il corso "Explorative Photography: Between Art and Documentation" presso l'Università di Salisburgo