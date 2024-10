S.A. 9:24 Poesia e cinema algherese a San Vero Milis Il libro “De amor encara” di Antonello Colledanchise e il Corto “Mar i Poesia” Roberto Barbieri al Progetto "Mediterranea" di San Vero Milis. Appuntamento sabato 19 ottobre: il programma



ALGHERO - Sabato 19 ottobre, a cominciare dalle ore 18,00, presso l’antica Chiesa di San Salvatore a San Vero Milis, la poesia algherese sarà al centro di due eventi significativi. L'iniziativa, coordinata dalla Fondazione Daga, mira a esplorare la "cultura dell'acqua in mezzo alle terre" attraverso un ricco programma che spazierà tra Arte, Economia, Narrazioni, Poesia e Musica. La prima iniziativa è la presentazione del libro di poesie di Antonello Colledanchise "De amor encara", edito da Nemapress e giunto alla sua seconda edizione. Questa raccolta rappresenta un viaggio emozionante tra sentimenti e paesaggi, catturando l'anima e la lingua di Alghero. La poesia di Colledanchise, infatti, emerge come un ponte tra tradizione e modernità, capace di dare voce a un territorio attraverso l'uso della sua lingua minoritaria, mantenendola viva e pulsante. Dialogherà con l’autore Bruno Daga, poeta e scrittore. Il secondo evento sarà la proiezione del cortometraggio "Mar i Poesia", un documentario diretto dal Biologo marino e documentarista Roberto Barbieri.



Il documentario "Mar i Poesia" di Roberto Barbieri è un viaggio visivo e poetico che fonde la potenza delle immagini marine con la lirica delicata e profonda di Antonello Colledanchise. Attraverso inquadrature che catturano le onde increspate, i riflessi dorati del sole sull'acqua e le profondità misteriose del mare di Alghero, il film invita lo spettatore a immergersi in un mondo fatto di bellezza e contemplazione. Le poesie di Colledanchise accompagnano queste immagini, dando loro voce e significato, come se ogni verso fosse un'onda che si infrange sulla riva. Le parole del poeta evocano la nostalgia, l'amore e il legame indissolubile con il mare, trasformandolo in un simbolo di eternità e libertà. Grazie alla regia sensibile di Barbieri, il documentario riesce a trasformare il mare in un grande libro aperto, dove ogni immagine è una pagina e ogni poesia un frammento di storia e memoria collettiva.



Antonello Colledanchise è una figura di spicco della nuova poetica algherese, che lui stesso rappresenta utilizzando nelle sue composizioni le metafore attraverso le immagini. La sua opera si caratterizza per l’uso raffinato e musicale della lingua catalana, che riesce a trasformare la parola in canto e poesia, unendo tradizione e sperimentazione. La sua capacità di raccontare il mondo algherese, fatto di mare, di amore e di storie radicate nella memoria collettiva, gli è valsa riconoscimenti importanti, come il premio internazionale "Tacita Muta" per le lingue minoritarie, ricevuto nel 2023 presso la Sala "Il cenacolo" della Camera dei Deputati. Con la pubblicazione di due libri di poesie, Colledanchise è riuscito a creare un vero e proprio movimento culturale che valorizza e rinnova la tradizione poetica della sua terra. La sua poetica non si limita a preservare il passato, ma si apre al futuro, raccontando l’Anima universale con parole nuove e moderne, senza mai perdere il legame con le sue radici algheresi. L'evento di San Vero Milis rappresenta quindi un’occasione unica per scoprire e approfondire questa nuova visione della poesia algherese, con il mare che diventa il filo conduttore di emozioni e storie che affondano le loro radici nella cultura mediterranea.



Nella foto: Antonello Colledanchise