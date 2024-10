S.A. 9:02 Refurtiva in auto: fermato in centro storico All’interno del veicolo su cui l’uomo viaggiava, bloccato nel centro storico di Sassari, sono stati rinvenuti numerosi oggetti provenienti da svariati furti in danno di turisti in vacanza in Costa Smeralda e nel Nord della Sardegna



e sequestrato ingente refurtiva di provenienza illecita. All’interno del veicolo su cui l’uomo viaggiava, bloccato nel centro storico di Sassari, sono stati rinvenuti numerosi oggetti provenienti da svariati furti in danno di turisti in vacanza in Costa Smeralda e nel Nord della Sardegna. Fra le cose rinvenute nel veicolo, sono state recuperate tre biciclette, diverse macchine fotografiche, svariati zoom fotografici, numerosi personal computers, droni e diversa strumentazione informatica. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo denunciato all’A.G. competente in stato di libertà per il delitto di ricettazione.