S.A. 15:52 Fc Alghero ospita l´Olmedo al Cuccureddu La squadra giallorossa deve riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso, la prima stagionale, e, contro gli olmedesi, potrà contare sul recupero di alcuni giocatori importanti come Andrea Peana al suo esordio assoluto con la maglia della FC Alghero



ALGHERO - Sarà anticipata a questo sabato 19 ottobre, con inizio alle ore 15, la partita, valida per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria girone D, che la FC Alghero giocherà contro l'Olmedo al campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia. La squadra giallorossa deve riscattarsi dopo la sconfitta di sabato scorso, la prima stagionale, e, contro gli olmedesi, potrà contare sul recupero di alcuni giocatori importanti come Andrea Peana al suo esordio assoluto con la maglia della FC Alghero. Rispetto alla gara della scorsa settimana a Campanedda, il tecnico Peppone Salaris potrebbe presentare delle novità tra gli undici iniziali.



L'obiettivo contro l'Olmedo è la vittoria così come evidenziato dal capitano giallorosso Carlo Pintus: “«dobbiamo assolutamente conquistare i tre punti. Siamo consapevoli dei nostri mezzi e sabato contro l'Olmedo l'obiettivo sarà quello della vittoria»”. Sull'inizio di campionato, Carlo Pintus è critico, ma allo stesso tempo sicuro che la squadra ha le potenzialità per risalire subito la china: «l'inizio non è stato brillante come ce lo aspettavamo, per una serie di fattori. Posso garantire che il nostro gruppo è determinato e consapevole che il campionato è alla sua portata. Sabato giocheremo la quarta giornata e il campionato è ancora lungo. Ora – aggiunge capitan Pintus – usciranno i giocatori che potranno fare la differenza e riprenderemo il cammino verso il nostro obiettivo. Con grande serenità, siamo fiduciosi».